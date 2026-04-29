Rritja e çmimeve po i detyron shumë njerëz në Gjermani të ulin shpenzimet
Rritja e çmimeve po i detyron shumë njerëz në Gjermani të ulin shpenzimet, me 58% që thonë se kohët e fundit kanë ulur shpenzimet e përditshme, tregoi një sondazh i Forsa për transmetuesit RTL/ntv.
Rreth 41% e të anketuarve thanë se sjellja e tyre nuk kishte ndryshuar ndjeshëm. Njerëzit nën 30 vjeç dhe familjet me të ardhura të ulëta kishin më shumë gjasa të raportonin shkurtime.
Midis atyre që kursenin para, 76% thanë se po hanin më pak jashtë, ndërsa 69% po ulnin shpenzimet për blerje të reja dhe ushqime. Rreth 65% thanë se po shpenzonin më pak për karburant.
Konsumatorët gjithashtu po ulnin shpenzimet për energji, pushime dhe aktivitete të kohës së lirë, me 59% që ulin përdorimin e energjisë, 57% që zvogëlojnë pushimet dhe 55% që shpenzojnë më pak për kohën e lirë.
Çmimet më të larta të karburantit po ndryshojnë gjithashtu modelet e lëvizshmërisë. Rreth 31% e përdoruesve të makinave me benzinë dhe naftë thanë se po drejtonin më pak se disa javë më parë, ndërsa 68% raportuan se nuk kishte ndryshim.
Efekti ishte më i theksuar në mesin e familjeve me të ardhura të ulëta, me 44% të atyre që fitojnë nën 2,500 € (2,927 dollarë) në muaj që ngasin më pak, krahasuar me 24% të atyre që jetojnë në familje që fitojnë më shumë se 4,000 €.
Ata që mbështeten në një makinë çdo ditë kishin shumë më pak gjasa të zvogëlonin drejtimin e automjeteve sesa “shoferët e rastit”.
Ata që ulin numrin e drejtimit të automjeteve shpesh kalojnë në mënyra të tjera transporti, me 51% që ngasin më shumë biçikleta, 42% që ecin më shumë dhe 35% që përdorin transportin publik më shpesh. Rreth 22% raportuan se përdorin më shpesh makina të përbashkëta.
Siç bëhet e ditur në fund, në anketë kanë marrë pjesë 1,005 persona më 24 dhe 27 prill. /Telegrafi/