Rritet presioni te Arne Slot, Liverpooli e pyet Realin për Xabi Alonson
Liverpool raportohet se ka kontaktuar Real Madridin për të marrë informacione rreth Xabi Alonsos, teksa vazhdon paqartësia për të ardhmen e trajnerit Arne Slot.
Sipas “AS”, “The Reds” po i vlerësojnë opsionet e mundshme për stolin, pas një sezoni zhgënjyes pavarësisht investimeve të mëdha në skuadër, ndërsa Alonso është një nga emrat që po merret seriozisht në konsideratë.
Raportimi thotë se Liverpool ka bërë pyetje në Valdebebas, duke kërkuar një pasqyrë më të qartë mbi profilin dhe punën e Alonsos, si pjesë e diskutimeve të brendshme për një pasues të mundshëm të Slot.
Po ashtu, klubi anglez thuhet se ende nuk ka marrë një vendim për drejtimin afatgjatë, ndaj po zhvillon “kontrolle prapaskenash” edhe për kandidatë të tjerë, para se të përcaktojë strategjinë finale.
Alonso, i cili u largua nga Real Madridi në vitin 2016, prej kohësh është lidhur me një rikthim te Liverpool, klub ku pati një periudhë shumë të suksesshme si lojtar dhe ku ende gëzon vlerësim të madh nga një pjesë e tifozëve.
Ndërkohë, Slot raportohet se është nën presion në rritje për shkak të rezultateve të paqëndrueshme, pavarësisht shpenzimeve të konsiderueshme në verë, me klubin që – sipas mediave – mund të rishikojë pozicionin e tij në fund të sezonit.
Liverpool aktualisht gjendet në një fazë reflektimi, duke peshuar nëse do të vazhdojë me Slot apo do të nisë një projekt të ri trajneri për sezonin e ardhshëm./Telegrafi/