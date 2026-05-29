Barcelona gati të largojë një tjetër yll të ri pas ardhjes së Anthony Gordon
Barcelona po planifikon një verë të “nxehtë” në afatin kalimtar, teksa drejtuesit katalanas synojnë të investojnë fuqishëm për të forcuar skuadrën e trajnerit Hansi Flick.
Megjithatë, për të realizuar afrimet e dëshiruara, klubi duhet fillimisht të krijojë hapësira financiare përmes largimeve të disa lojtarëve.
Sipas raportimeve nga mediat spanjolle, disa emra janë tashmë në listën e largimeve të mundshme nga “Camp Nou”.
Portieri Marc-Andre ter Stegen dhe Inaki Pena nuk konsiderohen pjesë e planeve të Flick për sezonin e ardhshëm, ndaj Barcelona do të punojë për të gjetur zgjidhje për të dy gjatë afatit kalimtar veror.
Një tjetër futbollist që mund të largohet është edhe Marc Casado, i cili aktualisht ndodhet shumë poshtë në hierarkinë e mesfushës dhe e ka të vështirë të sigurojë minuta të rregullta.
Ndërkohë, në listën e lojtarëve me gjasa reale për t’u larguar është edhe talenti suedez Roony Bardghji. Sulmuesi anësor, i cili iu bashkua Barcelonës verën e kaluar nga Copenhagen, po shqyrton seriozisht një largim për shkak të mungesës së hapësirave në formacion.
Raportohet se vetë Hansi Flick i ka bërë të qartë Bardghjit se nuk e sheh me shumë minuta në sezonin e ardhshëm, sidomos pas afrimit të mundshëm të Anthony Gordon.
Për këtë arsye, edhe lojtari ka arritur në përfundimin se largimi do të ishte zgjidhja më e mirë për zhvillimin e tij.
Megjithatë, prioriteti i Bardghjit mbetet një huazim dhe jo një transferim i përhershëm.
Suedezi dëshiron të vazhdojë të mbetet i lidhur me klubin katalanas, edhe pse nuk do të kundërshtonte një shitje nëse Barcelona e konsideron të nevojshme për arsye financiare.
Mbetet të shihet se si do të zhvillohet situata e Bardghjit gjatë muajve të ardhshëm, por aktualisht gjithçka tregon se ai do të largohet nga Barcelona gjatë kësaj vere. /Telegrafi/