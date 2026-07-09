Ronaldo nuk u kthye në Portugali me shokët e kombëtares, ai fluturoi me një aeroplan privat
Cristiano Ronaldo, kapiteni i ekipit kombëtar portugez dhe mbajtësi i rekordit të saj për numrin e paraqitjeve dhe golave, nuk u kthye në Lisbonë me shokët e tij të ekipit kombëtar.
Pasi Spanja eliminoi Portugalinë nga Kupa e Botës në fazën e 1/8-tës, Ronaldo mbërriti në shtëpi me një aeroplan privat. Sipas gazetës Marca, Ronaldo ishte shumë miqësor me stafin në aeroport. Ai u tha lamtumirë të gjithë punonjësve në aeroport.
Sulmuesi legjendar portugez ka qenë nën kritika të ashpra në këtë Kupë Bote. Portugalia ka një ekip të fortë me disa lojtarë të klasit botëror. Por shumë e kanë kritikuar kapitenin e tyre se nuk është përshtatur me ekipin dhe nuk ka kontribuar aq sa duhet.
🚨 Cristiano Ronaldo was seen arriving in Lisbon this morning on his private jet after Portugal’s elimination against Spain.
He did not return with his teammates, marking a quiet end to what appears to be his final World Cup 💔#ronaldo #cristianoronaldo #cr7 #cristiano pic.twitter.com/to3YoU9y9a
— MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) July 8, 2026
Kjo ishte paraqitja e gjashtë e Ronaldos në Kupën e Botës, pas viteve 2006, 2010, 2014, 2018 dhe 2022. Në fazën e grupeve të turneut të këtij viti, ai u bë lojtari i parë në histori që shënoi në gjashtë Kupa të Botës të ndryshme, duke shënuar kundër Uzbekistanit.
Ai shënoi dy herë në atë ndeshje dhe më pas shënoi një penallti kundër Kroacisë në fazën e 1/16-tës, goli i tij i parë në fazat eliminatore të një Kupe Bote. Ai e mbylli turneun e këtij viti me tre gola.
Ronaldo ka bërë 27 paraqitje në Kupat e Botës, më pak se Lionel Messi, me 30. Në ato 27 paraqitje, portugezi ka shënuar 11 gola dhe ka dhënë dy asistime.
Ai luajti gjithsej 233 ndeshje për Portugalinë, duke shënuar 146 gola dhe duke dhënë 46 asistime. Ai ishte kampion evropian në vitin 2016 me ekipin kombëtar dhe gjithashtu ka fituar dy Liga të Kombeve. /Telegrafi/