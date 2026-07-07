Pse Ronaldo nuk është arsyeja e vetme për poshtërimin e Portugalisë në Kupën e Botës?
Le ta themi qartë menjëherë - po, ky lloj përfundimi për Portugalinë në Kupën e Botës 2026 është vërtet një poshtërim.
Me këtë skuadër, të mos arrish as në çerekfinale është një kolaps. Por, a nuk u eliminuan nga një Spanjë e fortë? Epo, mund ta kishin mposhtur RD Kongon dhe të kishin përfunduar në krye të grupit - atëherë do të përballeshin së pari me Ganën, dhe nëse do të fitonin, do të përballeshin me Zvicrën. Asnjë Spanjë në horizont.
Pika e dytë që duhet rregulluar - po, faji është i Cristiano Ronaldos. Sepse për shkak të pasivitetit të tij ai shpesh e linte ekipin praktikisht me dhjetë lojtarë në disa faza të lojës. Dhe, me sa duket, autoriteti i tij e pengoi atë të nxirrej nga fusha të paktën rreth minutës së 60-të për shkak të paraqitjeve të Goncalo Ramos.
“Qershia mbi tortë e tmerrit, egos dhe arrogancës”, mediumi portugez me kritika të ashpra për Martinezin dhe Ronaldon
Por nëse i keni parë ndeshjet e Portugalisë, vështirë se jeni gati të thoni me besim: "Vendosni dikë tjetër në vendin e Ronaldos - dhe gjithçka do të jetë mirë". Jo, sepse kjo nuk është e vërtetë. Shumë nga problemet e ekipit kombëtar filluan shumë kohë para se topi të arrinte te Ronaldo.
Dhe këtu hyn në lojë trajneri Roberto Martinez.
Në rregull, nuk do të përdorim fjalë të kota për të si fajtori kryesor dhe një trajner të tmerrshëm në përgjithësi. Është thjesht e vështirë të heqësh qafe ndjenjën se qasjes së Martinezit ndaj këtij turneu specifik i mungonte logjika.
Atij iu dhanë lojtarë vërtet të klasit të parë që shkëlqenin për klubet e tyre. Por duket se ai dështoi të vlerësonte siç duhet cilësitë e tyre dhe të ndërtonte një mekanizëm të mirë rreth tyre. Mbi të gjitha, një mekanizëm të rehatshëm.
Nën 1 janë Vitinha, Joao Neves, Bernardo Silva dhe Bruno Fernandes. Pse të paktën tre të parët luajnë kaq mirë për klubet e tyre? Sepse modelet e lojës së këtyre skuadrave supozojnë që futbollistët janë vazhdimisht kompaktë, afër njëri-tjetrit.
Te Paris Saint-Germain i Luis Enriques, kjo do të thotë dyshja portugeze, me Fabian Ruiz dhe një treshe sulmuese të gjithanshme që lëvizin vazhdimisht dhe ofrojnë mundësi pasimi. Kjo është arsyeja pse Vitinha dhe Neves shkëlqejnë.
Megjithatë, në këtë Kupë Bote, praktikisht nuk kishte asgjë për të mbajtur mend nga Vitinha. Asnjë moment i vetëm kulmor. Për Nevesin - vetëm goli i tij kundër RD Kongos, në fakt.
Martinez nuk krijoi kushte të ngjashme për ta; përkundrazi, ai e shtriu ekipin në të gjithë fushën. Me dy anësorë që mbanin gjerësinë, të lidhur në vijat anësore. Asnjë diamant 4‑4‑2, asnjë shkëmbim dinamik i treshes sulmuese. Në vend të kësaj, një strukturë që provokon lojë të tipit “bar i rrëmujshëm” në mesfushë.
Nën 2, e gjithë kjo u bë për të përdorur dy anësorë. Martinez beson se ata duhet të jenë në fushë. Ai thjesht e beson këtë. Dhe nuk ka asgjë që mund të bësh në lidhje me këtë. Kështu që gjatë pesë ndeshjeve ai vazhdoi të alternonte Pedro Neto, Rafael Leao, Joao Felix dhe Francisco Conceicao në krahë.
Por ka edhe dy lojtarë të klasit botëror që gjithashtu kanë nevojë për atë gjerësi për të treguar maksimumin e tyre, njësoj siç bëjnë në klubet e tyre.
Nuno Mendes dhe Joao Cancelo. Kontradiktore, por të dy janë aktualisht në tre mbrojtësit më të mirë në botë. Edhe ata kanë nevojë për hapësirë.
Megjithatë, mbrojtësit e krahut dhe sulmuesit anësorë të Portugalisë përfundojnë duke dubluar njëri-tjetrin. Njëri i pengon tjetrit, duke vjedhur pjesë të hapësirës që i nevojitet me dëshpërim.
Çfarë lloj ndërtimi del në pah: gjysma e ekipit në krahë, gjysma e vendosur në gjysmën e tyre (Vitinha dhe Neves pranë qendërmbrojtësve), një qendër e zbrazët dhe diku atje lart Cristiano duke bredhur përreth. Duke shëtitur.
Nën 3, i vetmi që mund të përfitonte vërtet nga të pasurit e anësorëve të shpejtë ishte Bruno. Ky është elementi i tij - të dallonte vrapimet e tyre dhe të gjuante topat karakteristikë në hapësirë.
Por, Martinez injoroi një faktor tjetër: Bruno vuan kur nuk është mesfushori dominues. Në Ligën Premier sezonin e kaluar ai mesatarisht shënoi 51 pasime për ndeshje; në tre ndeshjet e tij të fundit në Kupën e Botës për Portugalinë kjo shifër ishte 1.7 herë më e ulët. Neves dhe Vitinha, vrapojnë përkrah tij dhe i marrin bukën e gojës.
Bruno, i cili dukej sa më i dobët që ishte e mundur në turne, është një tjetër viktimë e sistemit të lojës së ekipit.
Shtoni faktorin Ronaldo dhe merrni një kombinim që e ndaloi Portugalinë të prodhonte qoftë edhe një performancë të vetme kolektive kundër një kundërshtari të fortë (që do të thotë përjashtimi i Uzbekistanit).
Dhe kjo pa përmendur fare se si u tallën me ta në kundërsulme.
Martinez nuk guxoi kurrë vërtet të ndryshonte gjërat. Për shembull, të kalonte në një formacion 4‑4‑2 - të shtonte Bernardon te këta mesfushorë dhe të çiftëzonte Ronaldon në sulm me Ramosin ose Felixin, me të cilët ai tashmë ka mirëkuptim në nivel klubi. Le të rrotullohen mesfushorët qendrorë brenda dhe t’ua jepte krahët Mendes dhe Cancelos për krosime në zonë drejt dy sulmuesve.
Gjëja më e mirë që Martinez bëri për të maskuar dobësitë ishte të luante hapur me këmbën prapa kundër Spanjës, duke shpresuar që finalja e Ligës së Kombeve të përsëritej. Gjatë ndeshjes ata me të vërtetë mund të kenë pasur fat. Në këtë kontekst, trajneri pothuajse me siguri do ta kujtojë dëmtimin e Mendes.
Ajo që ai definitivisht nuk do ta kujtojë është arsyeja pse nuk arriti të shfrytëzonte në maksimum një tjetër brez të shkëlqyer që kishte në duart e tij. /Telegrafi/