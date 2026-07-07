“Qershia mbi tortë e tmerrit, egos dhe arrogancës”, mediumi portugez me kritika të ashpra për Martinezin dhe Ronaldon
Është koha për t’i dhënë fund ciklit të kapitenit që ka zgjatur shumë. Me Roberto Martinez në stol, Portugalia ka qenë një ekip i mbivlerësuar dhe i turpshëm që nuk ka arritur të përmbushë pritjet e mëdha, shkruan A Bola, duke deklaruar se është koha për t’i thënë lamtumirë Cristiano Ronaldos nga ekipi kombëtar.
Artikulli është shkruar nën titullin “Cristiano Ronaldo, nuk duam të të ‘vrasim’, por mjaft është mjaft”.
Portugalia, për kujtesë, i tha lamtumirë Kupës së Botës të hënën mbrëma me një humbje 0-1 ndaj Spanjës në fazën e 1/8-tës. Ferran Torres ishte asistues, dhe Mikel Merino shënoi golin që e dërgoi Spanjën në tetë ekipet kryesore në këtë turne. Ata do të luajnë kundër Belgjikës në gjysmëfinale.
Ndërsa Spanja po feston, është një histori tjetër në Portugali. Disa media po bëjnë diçka që ishte e vështirë të imagjinohej për vite me radhë, por për të cilën është folur prej kohësh. Ato po kritikojnë ish-trajnerin Martinez dhe po e nxjerrin ikonën Ronaldo në pension nga ekipi kombëtar.
“Mosfutja e Gonçalo Ramos në lojë, në një ndeshje në të cilën Spanja gradualisht e shtyu Portugalinë gjithnjë e më thellë drejt portës së saj në pjesën e dytë, ishte qershia mbi tortë e tmerrit për Roberto Martinez, diplomatin e zgjedhur nga Federata Portugeze e Futbollit për të mos bërë bujë dhe për të buzëqeshur e përshëndetur ndërsa shtëpia digjet”, shkruan A Bola.
I njëjti tekst e përshkruan qasjen e Federatës Portugeze të Futbollit si "arrogante dhe të sigurt në vetvete" dhe pohon se entuziazmi i miliona portugezëve u nxit nga deklaratat "gjithçka është e jona, Portugalia do të ketë sukses në këtë kampionat, kurrë në historinë e ekipit kombëtar nuk është parë një mesfushë e një klasi të tillë, Cristiano Ronaldo do t'i heshtë të gjithë ata që kanë dashur ta 'vrasin' atë për 23 vjet, dhe Diogo Jota do të ishte krenar të shihte se çfarë kanë bërë shokët e tij të ekipit për të".
Pika kulmore janë vetëm pesë ndeshje, "dy prej të cilave, kundër RD Kongos dhe Kolumbisë, ishin të turpshme".
“Dhe fajtori ka një emër: Roberto Martinez. Obsesioni për të mos prekur statuset e Cristiano Ronaldos dhe Bruno Fernandes, i cili është vite dritë larg lojtarit që u shpall futbollisti më i mirë i sezonit në Ligën Premier disa muaj më parë, tani e ka lënë Portugalinë në lot”, shtoi ajo.
Është koha për një faqe të re
"Është koha për të kthyer faqen një herë e përgjithmonë. Cikli i Roberto Martínez do të përfundojë pa shkëlqim dhe lavdi. E tëra që do të mbetet në historinë e tij është Liga e Kombeve pa fytyrë, veçanërisht krahasuar me zhgënjimet në Kampionatin Evropian dhe këtë Kupë Bote. Roberto Martinez ka provuar të jetë një trajner i turpshëm", thuhet në raport për ish-trajnerin dhe bëhet thirrje për një ndryshim nën drejtimin e trajnerit të ri Jorge Jesus.
“Është koha që Cristiano Ronaldo të bëjë një hap mënjanë sepse e kemi kuptuar tashmë se egoja e tij nuk e lejon të jetë zëvendësues i një lojtari që po jep një kontribut pakrahasueshëm më të mirë sot. Do të mbetet përgjithmonë e panjohur se si do të dukej kjo Kupë Bote pa detyrimin e sëmurë që Cristiano Ronaldo të jetë në fushë për të gjitha 90 minutat, në çdo ndeshje. Dhe as Donald Trump nuk mund ta zhbëjë këtë eliminim”, përfundon me një kujtesë për skandalin që shënoi Kupën e Botës. /Telegrafi/