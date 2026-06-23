Ronaldo dhe Portugalia japin spektakël – 5 gola dhe mesazh i fortë për rivalët në Botëror
Portugalia ka marr fitore të madhe në Kupën e Botës 2026, duke mposhtur Uzbekistanin me rezultat bindës 5-0, në një ndeshje ku Cristiano Ronaldo ishte sërish protagonist kryesor.
Skuadra e Roberto Martínez e mbylli ndeshjen me dominim të plotë, duke shënuar pesë gola dhe duke treguar forcë të madhe në fazën ofensive.
Portugalia kaloi në epërsi që në minutën e 6-të me Cristiano Ronaldon, i cili shfrytëzoi një asist të Joao Cancelo për 1-0.
Avantazhi u dyfishua në minutën e 17-të, kur Nuno Mendes realizoi një goditje të saktë nga goditja e lirë për 2-0.
Në minutën e 29-të, Uzbekistan ngushtoi shifrat me një gol të bukur nga distanca i Azizjon Ganiev, por goli u anulua nga VAR për një faull në ndërtimin e aksionit, duke e mbajtur rezultatin në favor të portugezëve.
Pak para pushimit, Bruno Fernandes asistoi sërish për Cristiano Ronaldon, i cili realizoi golin e dytë personal dhe të tretin për Portugalinë (3-0), duke vulosur pjesën e parë.
Në fillim të pjesës së dytë, Portugalia vazhdoi presionin dhe pas një aksioni të fortë, një autogol i portierit Abduvakhid Nematov e çoi rezultatin në 4-0.
Uzbekistani provoi të reagojë, por Portugalia mbeti shumë më e rrezikshme në çdo aspekt të lojës.
Në minutën e 87-të, Rafael Leão shënoi golin e pestë me një goditje të fuqishme nga jashtë zone, duke e vulosur fitoren 5-0 për Portugalinë.
Me këtë fitore bindëse, Portugalia tregon se është një nga pretendentet serioze në Kupën e Botës 2026, ndërsa Cristiano Ronaldo konfirmon edhe një herë rolin e tij vendimtar në skenën më të madhe të futbollit botëror. /Telegrafi/