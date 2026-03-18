Robert Lewandowski arrin 101 gola në Ligën e Kampionëve - thyen edhe një rekord
Robert Lewandowski arriti një moment të veçantë personal gjatë pjesës së dytë të ndeshjes ndaj Newcastle United, duke shënuar dy gola për të çuar Barcelonën në fitoren 7-2 në Ligën e Kampionëve.
Sulmuesi polak pati një pjesë të parë të dobët, por tregoi cilësinë e tij duke qenë shumë më efektiv pas pushimit.
Ai ndihmoi Barcelonën të shënonte golin e pestë në minutën e 56-të, me një kokë të saktë nga një këndore.
Ky ishte goli i 100-të i Lewandowskit në Ligën e Kampionëve, të cilin e festoi duke hequr maskën dhe duke e vendosur mbi kokë.
Më pas, polaku shënoi edhe golin e tij të dytë në minutën e 61-të, pas një asistimi të Lamine Yamal, duke e çuar rezultatin në 6-2 për Barcelonën.
Me 37 vjet e 209 ditë, Lewandowski tejkalon rekordin e mëparshëm të mbajtur nga Filippo Inzaghi, duke e çimentuar më tej trashëgiminë e tij si një nga sulmuesit më të frytshëm të këtij kompeticioni.
Lewandowski konfirmoi kështu statusin e tij si një nga sulmuesit më të mëdhenj të Ligës së Kampionëve. /Telegrafi/