Robert Lewandowski arriti një moment të veçantë personal gjatë pjesës së dytë të ndeshjes ndaj Newcastle United, duke shënuar dy gola për të çuar Barcelonën në fitoren 7-2 në Ligën e Kampionëve.

Sulmuesi polak pati një pjesë të parë të dobët, por tregoi cilësinë e tij duke qenë shumë më efektiv pas pushimit.

Ai ndihmoi Barcelonën të shënonte golin e pestë në minutën e 56-të, me një kokë të saktë nga një këndore.

Ky ishte goli i 100-të i Lewandowskit në Ligën e Kampionëve, të cilin e festoi duke hequr maskën dhe duke e vendosur mbi kokë.

Më pas, polaku shënoi edhe golin e tij të dytë në minutën e 61-të, pas një asistimi të Lamine Yamal, duke e çuar rezultatin në 6-2 për Barcelonën.


Me 37 vjet e 209 ditë, Lewandowski tejkalon rekordin e mëparshëm të mbajtur nga Filippo Inzaghi, duke e çimentuar më tej trashëgiminë e tij si një nga sulmuesit më të frytshëm të këtij kompeticioni.

Lewandowski konfirmoi kështu statusin e tij si një nga sulmuesit më të mëdhenj të Ligës së Kampionëve.

