Robert De Niro: Të duash Amerikën është si një bashkëshort i abuzuar që thotë se e do abuzuesin e tij
Aktori i Hollivudit, Robert De Niro, e ka sulmuar ashpër edhe një herë Presidentin e SHBA-së, Donald Trump, duke pretenduar se SHBA-të nuk janë më një vend që ai mund ta dojë ndërsa presidenti është në pushtet.
Konkretisht, aktori 82-vjeçar i shprehu këto pikëpamje gjatë eventit "Rise Up, Sing Out" në Bashkinë e Qytetit të Nju Jorkut. Duke folur para audiencës, De Niro e krahasoi dashurinë për Amerikën nën Trumpin me një marrëdhënie abuzive.
"Vendi ynë nuk është aq i denjë për dashuri tani. Nuk dua ta them, por të duash vendin tonë po fillon të tingëllojë si një bashkëshort i abuzuar që thotë se e do abuzuesin e tij", tha ai.
Aktori më pas filloi të kritikonte administratën Trump, duke dënuar politikën e jashtme të SHBA-së, zbatimin e ligjit për imigracionin dhe reformat e kujdesit shëndetësor.
"Nuk mund ta dua një vend që fillon luftëra idiote dhe çnjerëzore. Nuk mund ta dua një vend që u heq kujdesin shëndetësor miliona njerëzve dhe i përdor këto para për të pasuruar miqtë e tij të klasës Trump dhe Epstein. Nuk mund ta dua një vend që dërgon oficerë policie të maskuar për të qëlluar qytetarët në rrugë, për të torturuar fqinjët tanë dhe për të ndarë familjet", tha ai.
De Niro i drejtoi kritikat e tij më të ashpra vetë presidentit, duke e quajtur Trump një tiran racist, mizogjin dhe ksenofob.
"Më lejoni të them vetëm këtë. Nuk mund ta dua një vend të udhëhequr nga Donald Trump", shtoi ai.
Komentet e tij morën duartrokitje të zgjatura nga publiku, duke bërë që aktori të ndalonte shkurtimisht përpara se të vazhdonte fjalimin e tij.
Megjithatë, De Niro theksoi se zhgënjimi i tij buron nga lidhja me SHBA-në, jo nga refuzimi.
"Sigurisht, për pjesën më të madhe të jetës sime e kam dashur këtë vend. Shtetet e Bashkuara i mirëpritën paraardhësit e mi emigrantë. Më kanë ofruar mua, familjes sime dhe bashkëqytetarëve të mi mundësi kaq të pasura dhe liri të jashtëzakonshme. Dua ta dua përsëri vendin tim. Dua që vendi im të kthehet", tha ai.
Një numër yjesh të famshëm të Hollivudit ishin gjithashtu të pranishëm në këtë aktivitet, përfshirë Jane Fonda dhe Julia Roberts. Julia Roberts u bëri thirrje pjesëmarrësve të mos e mbyllin veten jashtë politikës pavarësisht ciklit të lodhshëm të lajmeve.
"Të gjithë ndiejmë sikur nuk mund t'i ndezim lajmet, nuk duam t'i dëgjojmë, por duhet t'i dëgjojmë; duhet t'i përballojmë", tha Roberts.
Ajo gjithashtu i bëri një homazh emocional Renee Nicole Goode, një shtetase amerikane e cila u vra nga ICE.
Si kujtesë, fjalimi i De Niros është një nga konfliktet e fundit midis tij dhe Trump. Aktori ka qenë një nga kritikët më të zëshëm të presidentit midis personazheve të famshëm për vite me radhë, duke përdorur shpesh intervista, ndarje çmimesh dhe ngjarje politike për të kritikuar lidershipin e tij. /Telegrafi/