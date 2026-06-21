Rita Ora ndez skenën në Isle of Wight me paraqitjen e saj të guximshme
Rita Ora elektrizoi skenën e Festivalit Isle of Wight të shtunën, duke dhuruar një performancë energjike dhe duke tërhequr vëmendjen edhe me paraqitjen e saj të veçantë.
Këngëtarja me origjinë shqiptare u shfaq në Seaclose Park me një sytjena në ngjyrë argjendi dhe një fund me prerje të veçanta, duke vënë në pah formën e saj të tonifikuar. Veshja u kompletua me çizme me lidhëse, ndërsa ajo interpretoi disa nga hitet më të njohura të repertorit të saj.
Pak para festivalit, Rita kishte mbajtur një koncert akustik të improvizuar në Soho House.
Duke ndarë disa momente në Instagram, ajo shkroi: “Faleminderit @sohohouse që më le gjithmonë të vij dhe të bëj një set akustik të improvizuar, është fjalë për fjalë gjëja ime e preferuar në botë! Ok mirupafshim”.
Në një tjetër mesazh drejtuar fansave, artistja shtoi: “Të gjithë ju që erdhët, jeni ikonikë. E them me bindje. Kjo ishte vetëm nxehja. Shihemi të shtunën! Festivali i parë për këtë verë”.
Së fundmi, Rita ka folur edhe për kujdesin ndaj shëndetit dhe përgatitjen e trupit të saj për vitet në vijim. Në një intervistë për Women’s Health UK, ajo theksoi se fokusi i saj nuk lidhet me pamjen fizike, por me mënyrën se si ndihet.
Këngëtarja ka treguar gjithashtu se i ka ngrirë vezët dy herë, në moshën 24 dhe 27 vjeç, ndërsa është informuar më shumë për menopauzën pas përvojës së nënës së saj me kancerin e gjirit. /Telegrafi/