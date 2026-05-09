Rikthehet Ivana Knoll, tifozja e famshme kroate publikon një video speciale në prag të Kampionatit Botëror 2026
Ivana Knoll tërhoqi përsëri vëmendjen e publikut pasi publikoi një videoklip për një këngë të re të frymëzuar nga atmosfera e Kampionatit Botëror.
Knoll ka publikuar një këngë të re "We Are The People", e cila shoqërohet nga një videoklip muzikor mbresëlënës në stilin e saj karakteristik. Në plan të parë është imazhi i saj i guximshëm dhe veshjet tërheqëse.
Tifozja më e famshme kroate, e cila fitoi popullaritet në mbarë botën gjatë Kupës së Botës në Katar në vitin 2022, shfaqet në video në fushën e futbollit, vrapon pas topit dhe pozon me futbollistët.
Videoja shkaktoi reagime të shumta nga ndjekësit e saj, të cilët në komente nxorën në pah imazhin e saj publik dhe mënyrën se si ajo ndërton një prani në rrjetet sociale përmes një kombinimi të modës, muzikës dhe përmbajtjes së stilit të jetesës.
Ivana Knoll u bë e njohur për publikun e gjerë gjatë Kupës së Botës në Katar në vitin 2022, kur tërhoqi vëmendjen e mediave botërore me edicionet e saj për tifozët dhe fitoi një audiencë prej milionash në rrjetet sociale. /Telegrafi/