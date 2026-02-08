Reali kontakton përfaqësuesit e Konates
Real Madridi është ende në kërkim të një qendërmbrojtësi këtë verë dhe duket se po rikthehet te një opsion që më parë dukej i përjashtuar: Ibrahima Konate.
Los Blancos kanë parë disa objektiva të tyre të preferuar nënshkruajnë kontrata me klube të tjera në muajt e fundit, duke e bërë sfidën e blerjes së një mbrojtësi të ri më të ndërlikuar.
Pozicioni i qendërmbrojtësit mbetet një nga prioritetet kryesore në Santiago Bernabeu këtë verë, së bashku me përforcimin e mesfushës qendrore. Pavarësisht shtimit të Dean Huijsen, largimet e mundshme të Antonio Rudiger dhe David Alaba në fund të kontratave i lënë Los Blancos me vetëm Raul Asencio, Huijsen dhe Eder Militao në repartin defensiv. Braziliani gjithashtu ka pasur mungesa të shpeshta për shkak të lëndimeve gjatë tre viteve të fundit.
Në listën e mëparshme ishin dy emra të rëndësishëm: Marc Guehi dhe Dayot Upamecano, por të dy tashmë kanë arritur marrëveshje me Manchester City dhe Bayern Munich. Një nga emrat që ishte diskutuar më parë ishte Ibrahima Konate, i cili aktualisht është në fund të kontratës me Liverpoolin.
Në nëntor, Los Blancos kishin vendosur të mos e ndiqnin më Konate-n, por javën e kaluar u raportua se francezi është rikthyer në radarin e tyre. Matteo Moretto nga RadioMarca ka dhënë besueshmëri për këtë informacion, duke nënvizuar se Real Madrid është pyetur përsëri për situatën e Konate-s nga agjentët e tij.
Ramon Alvarez de Mon thekson se situata mund të përsërisë modelin e mëparshëm, kur Real Madridi kishte lënë të lirë Rudigerin, por më vonë u rikthye për gjermanin. Agjentët e Konate-s planifikuan një takim me Liverpoolin të premten për të diskutuar të ardhmen e mbrojtësit.
Përveç Konate-s, Los Blancos po vlerësojnë edhe alternativa të tjera më të lira dhe më të reja, si talenti i akademisë Joan Martinez dhe mbrojtësi i Como-s, Jacobo Ramon, i cili u shit këtë verë te skuadra italiane. Real Madrid ka një opsion blerjeje prej 8 milionë eurosh për Ramon, që mund të luajë rolin e një zgjidhjeje emergjente. /Telegrafi/