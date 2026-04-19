Reali interesohet për të, por Olise është i paprekshëm te Bayerni
Pasi ka shijuar një sezon fantastik me Bayern Munich, Michael Olise po dëshmon të jetë një nga sensacionet e futbollit evropian. Real Madrid raportohet se është i magjepsur nga talenti i tij, por sulmuesi konsiderohet i patransferueshëm në Allianz Arena.
Bayern Munich u përball me një betejë të vështirë për të siguruar një vend në gjysmëfinalet e UEFA Champions League, ku do të përballet me Paris Saint-Germain. Kjo arritje erdhi pas fitores së tyre ndaj Real Madridit, ndërsa kampionët e Bundesligës tani synojnë seriozisht lavdinë evropiane.
Një klub historik që, pa dyshim, ka në dispozicion lojtarë të kalibrit të lartë për të arritur objektivat e tij. Në këtë rast, vëmendja është te një nga shtyllat e repartit ofensivë: Michael Olise (24 vjeç), i cili po shkëlqen me paraqitjet e tij mbresëlënëse.
Sulmuesi i talentuar po rezulton një nga lojtarët më të mirë të sezonit, duke tërhequr vëmendjen e Real Madridit dhe disa klubeve të Premier League. Megjithatë, pavarësisht spekulimeve për oferta të mëdha, realiteti është se ai nuk pritet të largohet nga Gjermania.
Sipas raportimeve të Defensa Central, Bayern Munich ka vepruar shpejt duke e shpallur Olisen lojtar të paprekshëm. Ndërkombëtari francez, i cili synon të jetë në formën më të mirë për Kampionatin Botërorë, konsiderohet një garanci suksesi për gjigantët bavarezë.
Michael Olise ka zhvilluar një sezon të jashtëzakonshëm me Bayern Munich, duke regjistruar 18 gola dhe 25 asistime në të gjitha garat. Ai ka qenë vendimtar në shumë ndeshje të rëndësishme, duke u kthyer në një nga lojtarët kryesorë të skuadrës dhe një nga emrat më produktivë në futbollin evropian këtë sezon. /Telegrafi/