Sulmuesi brazilian, Vinicius Junior thuhet se ka arritur një kompromis me drejtuesit e Real Madridit për të nënshkruar kontratën e re.

Sipas raportimeve të Sky, Vinicius Junior pritet të vazhdojë të veshë fanellën e Real Madridit për një të ardhme të parashikueshme.

Domethënë, pas negociatave të gjera, u arrit një marrëveshje në parim për një kontratë të re afatgjatë, dhe e tëra që mbetet është të konfirmohen detajet përfundimtare para se të nënshkruhet.

Kontrata e tij aktuale skadon në vitin 2027, por braziliani njoftoi nënshkrimin e një kontrate të re më shumë se një vit më parë.

Megjithatë, meqenëse kjo nuk ndodhi, spekulimet rreth largimit të tij u shtuan, dhe pati gjithashtu raportime se Reali mendonte se kërkesat e tij për pagën ishin shumë të larta, kështu që negociatat u pezulluan.

Kjo ndërprerje shkaktoi thashetheme të reja, me Viniciusin që lidhej me klube të fuqishme financiarisht nga Arabia Saudite.


Braziliani thuhet se ka rënë dakord për lëshime pasi Kylian Mbappe do të mbetet lojtari më i paguar i Realit, dhe Vinicius do të fitojë më pak se francezi edhe me një kontratë të përmirësuar.

Kjo bie ndesh me raportet e mëparshme se braziliani dëshiron të bëhet lojtari më i paguar i klubit. /Telegrafi/

