Real Madridi synon të mbledhë 300 milionë euro nga shitja e katër yjeve
Real Madridi mund të përballet me një nga afatet kalimtare verore më të ngarkuara në vitet e fundit. Pas një sezoni që duket se do të jetë zhgënjyes në fushë, klubi tashmë po shqyrton ndryshime të rëndësishme në skuadër për të nisur një epokë të re.
Plani që po shqyrtohet në zyrat e Santiago Bernabeu përfshin kryerjen e disa shitjeve të rëndësishme për të gjeneruar të ardhura dhe për të rindërtuar projektin. Në total, klubi mund të përpiqet të mbledhë rreth 300 milionë euro duke shitur katër lojtarë shumë të kërkuar në tregun evropian.
Një nga emrat që shfaqen në listën e largimeve të mundshme është Brahim Diaz. Ylli maroken ka pasur disa momente premtuese që nga rikthimi në klub, por kurrë nuk e ka vendosur veten si një pjesë e domosdoshme e ekipit.
Pavarësisht kësaj, talenti dhe shkathtësia e tij mbeten shumë të vlerësuara në tregun ndërkombëtar. Për këtë arsye, Real Madridi beson se mund të marrë rreth 50 milionë euro për transferimin e tij.
Një tjetër lojtar që mund të largohet nga klubi është Franco Mastantuono. Argjentinasi i ri mbërriti me pritshmëri të larta, por performanca e tij nuk ka bindur plotësisht në muajt e parë në Bernabeu.
Megjithatë, potenciali i tij i madh do të thotë se ai mbetet një lojtar shumë i kërkuar. Real Madridi beson se shitja e tij mund të jetë rreth 70 milionë euro.
Rasti i Rodrygos është gjithashtu veçanërisht i rëndësishëm. Braziliani ka qenë një nga emrat e përmendur më shpesh si një largim i mundshëm nga klubi në muajt e fundit.
Talenti i tij është i pamohueshëm, por klubi mund të përfitojë nga interesi i disa ekipeve evropiane për të finalizuar një shitje për rreth 80 milionë euro.
Transferimi më i rëndësishëm mund të jetë ai i Eduardo Camavinga. Mesfushori francez mbërriti si një nga lojtarët më të mirë të klubit për të ardhmen, por gjatë sezoneve ai nuk ka arritur të arrijë qëndrueshmërinë që pritet prej tij.
Pavarësisht kësaj, mosha e re dhe talenti i tij e bëjnë atë një lojtar shumë tërheqës në tregun e transferimeve. Real Madridi beson se mund ta përfundojë transferimin e tij për një tarifë afër 100 milionë eurove.
Nëse këto katër marrëveshje miratohen, Real Madridi mund të fitojë rreth 300 milionë euro.
Kjo shumë do t’i lejonte ata t’i afrohen tregut të transferimeve me burime të konsiderueshme financiare dhe të fillojnë një riorganizim të madh të skuadrës për të ardhmen. /Telegrafi/