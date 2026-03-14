Real Madridi përgatit një riorganizim të madh gjatë verës – tre yje të mëdhenj janë ndër objektivat e transferimeve
Klubi i madh spanjoll, Real Madridi pritet të bëjë shumë ndryshime në skuadër gjatë verës dhe drejtuesit tashmë kanë etiketuar disa nga emrat që pritet t’i transferojnë për të përforcuar skuadrën.
Sipas mediumit Cadena Ser, Real Madridi po planifikon të nënshkruajë një qendërmbrojtës, një mbrojtës të krahut, më shumë mesfushorë, një sulmues dhe një sulmues anësor në atë që mund të jetë një ndryshim i madh i skuadrës këtë verë.
Ata po synojnë një mesfushor qendror në stilin e Luka Modric dhe Toni Kroos, dhe objektivi i tyre i ëndrrave është Vitinha i Paris Saint-Germain.
Megjithatë, Les Parisiens, në asnjë mënyrë, nuk duan të ndahen nga ylli portugez, i cili është zhvilluar në një nga mesfushorët më të mirë në botë aktualisht dhe duan të zgjasin kontratën e tij.
Ndërkohë, Vitinha gjithashtu kohët e fundit i hodhi poshtë thashethemet që e lidhin atë me një transferim në Madrid.
Erling Haaland i Manchester Cityt mbetet objektivi kryesor për të forcuar vijën sulmuese. E ardhmja e sulmuesit norvegjez në stadiumin Etihad është e lidhur me vazhdimësinë e Pep Guardiolës, me Real Madridin që po e ndjek nga afër situatën e tij.
Los Blancos janë të bindur për rikthimin e Endrick pas periudhës së tij të huazimit te Lyon dhe aktivizimit të klauzolës së blerjes nga lojtari i Comos, Nico Paz. /Telegrafi/