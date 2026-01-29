Real Madridi ofron 100 milionë euro për yllin e Ligës Premier pas humbjes ndaj Benficës
Real Madridi ka vënë në shënjestër një yll të Ligës Premier pas humbjes ndaj Benficës, sipas raportimeve.
Skuadra madrilene humbi mundësinë për t’u kualifikuar drejtpërdrejt në fazën e 1/8-ave të finales së Ligës së Kampionëve, pasi pësoi një humbje befasuese në transfertë ndaj ekipit të drejtuar nga Jose Mourinho.
Kjo humbje e detyron Real Madridin të zhvillojë dy ndeshje shtesë për të siguruar kualifikimin në fazën e 1/8-ave, ku në raundin e ardhshëm do të përballet ose me Bodo/Glimt, ose sërish me Benficën.
Sipas raportimeve, disfata ka nxitur Real Madridin të reagojë edhe në afatin kalimtar, me përforcimet në mbrojtje që besohet se janë prioritet i presidentit të klubit, Florentino Perez.
Raportohet se madrilenët janë “të dëshpëruar” për të përmirësuar lidershipin në repartin defensiv, gjë që i ka shtyrë të paraqesin një ofertë prej 100 milionë eurosh për mbrojtësin e Tottenhamit, Cristian Romero, sipas Fichajes.
Argjentinasi shihet si përforcimi ideal për skuadrën e Real Madridit, megjithatë mbetet për t’u parë nëse Tottenham do të jetë i gatshëm të heqë dorë nga një lojtar kyç, me vetëm pak ditë të mbetura nga merkatoja dimërore.
Megjithatë, raporti thekson se Real Madridi është i bindur se dëshira e Romeros për t’u transferuar në “Santiago Bernabeu” mund të jetë vendimtare për Florentino Perez në arritjen e një marrëveshjeje me klubin londinez.
Romero ia ka përkushtuar të ardhmen afatgjatë Tottenhamit në muajin gusht, duke nënshkruar një kontratë të re deri në vitin 2029, çka do të thotë se trajneri Thomas Frank nuk është nën presion për të larguar lojtarin që e ka emëruar kapiten.
Ai ishte lidhur fort me një transferim te Atletico Madridi, por kishte vendosur të qëndrojë në Londër./Telegrafi/