Real Madridi ndan 100 milionë euro për dy objektivat kryesorë të verës
Klubi spanjoll, Real Madridi thuhet se ka ndarë tashmë paratë që pritet t’i shpenzojë për dy nga transferimet kryesore të afatit kalimtar të verës.
Sipas gazetarit Alberto Pereiro, Real Madridi ka vendosur ku të shpenzojë 100 milionë eurot e para të buxhetit të transferimeve.
Ata do të shpenzohen për mesfushorin e Manchester Cityt, Rodrin, dhe mbrojtësin e Borussia Dortmundit, Nico Schlotterbeck, këtë verë.
Los Blancos janë të etur të shtojnë një metronom në mesfushë si Luka Modric dhe Toni Kroos, duke e renditur Rodrin si objektivin e tyre kryesor. Kontrata e spanjollit skadon vitin e ardhshëm dhe ai do të kushtojë rreth 50 milionë euro.
— Alberto Pereiro (@AlbertoPereiro) March 5, 2026
Schlotterbeck është identifikuar si një kandidat kryesor për të forcuar mbrojtjen e Real Madridit, e cila është e lodhur nga lëndimet dhe çmimi i tij thuhet të jetë po aq sa i Rodrit.
Kontrata e qendërmbrojtësit gjerman skadon gjithashtu në qershor të vitit 2027 dhe ai ngurron të pranojë një marrëveshje të re për shkak të qëllimit të tij për t'u transferuar në një klub të nivelit të lartë. /Telegrafi/