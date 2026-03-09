Real Madridi merr lajmin e madh, ylli i skuadrës rikthehet ndaj Manchester Cityt
Real Madridi po shpreson që të ketë sërish në dispozicion një nga mbrojtësit e rëndësishëm të skuadrës për përballjen e radhës ndaj Manchester Cityt në Ligën e Kampionëve.
Bëhet fjalë për Alvaro Carreras, i cili mungoi në ndeshjen e fundit të madrilenëve kundër Celta Vigos, ku skuadra e Alvaro Arbeloas triumfoi me rezultat 2-1.
Mbrojtësi i majtë nuk ishte i disponueshëm për këtë përballje për shkak të një pezullimi, por edhe nëse do të kishte qenë i lirë për të luajtur, ai gjithsesi do ta kishte humbur takimin pasi po përballej me një lëndim të fundit.
Megjithatë, lajmet e fundit që vijnë nga mediat pranë klubit madrilen janë inkurajuese për “Los Blancos”.
Sipas gazetarit dhe njohësit të zhvillimeve te Real Madridi, Alvaro Esteban, Carreras tashmë ka nisur të punojë në fushë dhe po ndjek edhe trajtimet e nevojshme të fizioterapisë.
“Carreras ka kryer punë në fushë dhe fizioterapi. Ai po përparon në mënyrë të kënaqshme. Nesër do të mund t’i bashkohet grupit dhe të jetë pjesë e skuadrës”, thuhet në njoftimin e klubit.
🚨 #INFORMACIÓN
Carreras ha realizado trabajo sobre el césped y fisioterapia. Progresa adecuadamente. "Mañana podrá incorporarse al grupo y formar parte de la convocatoria", según el club.
Rüdiger, en el interior. Mañana entrenará con el grupo.@RMadridistaReal pic.twitter.com/tspOmAUy3F
— Álvaro Esteban (@alvaro_esteban6) March 8, 2026
Nëse rikuperimi i tij vazhdon me këtë ritëm, Carreras pritet të jetë i gatshëm për ndeshjen e madhe ndaj Manchester Cityt në Ligën e Kampionëve, e cila zhvillohet të mërkurën./Telegrafi/