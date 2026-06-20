Real Madridi i gatshëm t’i ofrojë Bayernit dy yje në marrëveshjen rekord për transferimin e Olise
Real Madridi po përgatit një operacion ambicioz për transferimin e Michael Olise, një marrëveshje që mund të përfshijë edhe largimin e dy yjeve të skuadrës drejt Bayern Munichut.
Edhe pse afati kalimtar për klubet e La Ligës hapet më 1 korrik, gjiganti spanjoll ka qenë jashtëzakonisht aktiv në treg.
Deri më tani, Real Madridi ka siguruar tre emra të mëdhenj nga Liga Premier, me Bernardo Silvën e Manchester Cityt dhe mbrojtësin e Liverpoolit, Ibrahima Konate, që pritet t’i bashkohen klubit si lojtarë të lirë në javët e ardhshme.
Po ashtu, klubi madrilen ka zyrtarizuar edhe transferimin e mbrojtësit të Chelseat, Marc Cucurella, për 60 milionë euro, me një kontratë gjashtëvjeçare.
Megjithatë, Real Madridi nuk ka ndërmend të ndalet me kaq. Sipas mediumit spanjoll Defensa Central, drejtuesit e klubit po shqyrtojnë mundësinë e përfshirjes së Aurelien Tchouamenit ose Eduardo Camavingas në negociatat për Michael Olise.
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Raporti thekson se çdo marrëveshje që do të përfshinte njërin nga mesfushorët francezë do të zhvillohej veçmas nga transferimi i Olise në “Santiago Bernabeu”.
Në varësi të strukturës së operacionit, Real Madridi mund të ofrojë mes 100 dhe 130 milionë euro për yllin e Bayern Munichut, ndërsa paralelisht mund të negociojë edhe shitjen e njërit prej mesfushorëve të tij.
Edhe pse një transferim i tillë mund të duket shumë ambicioz, raporti pretendon se admirimi i kahershëm i Bayern Munichut për Tchouamenin dhe Camavingan e bën skenarin të realizueshëm.
Më tej thuhet se kampioni gjerman ka shqyrtuar edhe më parë mundësinë e transferimit të të dy lojtarëve, një fakt që Real Madridi mund ta shfrytëzojë si avantazh në negociatat për Michael Olise./Telegrafi/