Real Madridi do të duhet të vendos mes dy transferimeve
Tanto Cuti Romero dhe Nico Schlotterbeck janë në radar të Real Madrid, por vetëm njëri do të ketë mundësinë të zbresë në Chamartin.
Drejtoria sportive e klubit ka vendosur të forcojë mbrojtjen për sezonin e ardhshëm, pas vështirësive të shfaqura në qendër të mbrojtjes gjatë kampionatit të fundit.
Aktualisht, raportet e brendshme nxjerrin në pah dy qendërmbrojtës si alternativat kryesore, Nico Schlotterbeck dhe Cristian “Cuti” Romero.
Schlotterbeck, i Borussia Dortmund, shihet si kandidati kryesor.
Mbrojtësi i majtë përputhet me profilin që kërkon klubi, ka dalje të mirë me topin, është i fortë në lojën ajrore dhe ka përvojë në garat evropiane.
Situata kontraktuale punon në favor të Real Madrid, pasi nuk pritet të rinovojë me klubin gjerman, çka mund të lehtësojë një transferim rreth 50 milionë euro.
Për më tepër, dëshira e lojtarit për të veshur fanellën e bardhë mund të ndikojë në negociatat që priten të jenë intensive.
Nga ana tjetër, Cuti Romero, i Tottenham Hotspur, mbetet një opsion i përsëritur.
Cuti sjell karakter, udhëheqje dhe agresivitet në mbrojtje, cilësi që përputhen me intensitetin që kërkohet në ‘Bernabeu’.
Megjithatë, largimi nga Londra ka qenë i vështirë historikisht, dhe çmimi i tij do të ishte më i lartë, duke e bërë operacionin më të komplikuar.
Real Madrid ka vendosur që vetëm një nga këta lojtarë do të përforcojë qendrën e mbrojtjes, duke synuar profilin që mund të udhëheqë mbrojtjen për vitet e ardhshme.
Schlotterbeck ka avantazh për shkak të situatës kontraktuale dhe predispozicionit të tij, ndërsa Romero mbetet alternativë e fortë për shkak të përvojës dhe karakterit konkurrues.
Vera do të vendosë zgjedhjen finale, e cila do të përcaktojë strukturën mbrojtëse të Real Madrid për sezonet e ardhshme dhe do të jetë një nga lëvizjet më të rëndësishme të afatit kalimtar evropian. /Telegrafi/