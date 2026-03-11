Real Madrid ka hedhur një hap shumë të madh drejt kualifikimit në çerekfinale të Ligës së Kampionëve, pasi ka mposhtur bindshëm Manchester City me rezultat 3-0, në një ndeshje ku protagonist absolut ishte Federico Valverde me tre gola.

Ndeshja nisi me ritëm të mirë nga të dyja skuadrat. Rasti i parë i mirë erdhi në minutën e 8-të për madrilenët, kur Brahim Diaz provoi nga brenda zonës, por goditja e tij u ndal nga portieri Gianluigi Donnarumma.

Në minutën e 19-të reagoi Man City me një goditje të fuqishme nga distanca të Bernardo Silva, por topi kaloi shumë pranë shtyllës.

Vetëm një minutë më vonë erdhi goli i parë. Portieri Thibaut Courtois nisi një aksion të shpejtë me një pasim të gjatë për Valverde, i cili u gjend përballë portierit dhe me qetësi e dërgoi topin në rrjetë për 1-0.

Real Madridi vazhdoi dominimin dhe në minutën e 27-të Valverde realizoi edhe golin e dytë. Mesfushori uruguaian pranoi një pasim brenda zonës dhe goditi saktë me një goditje të ulët që përfundoi në cepin e djathtë të portës.

Pak para përfundimit të pjesës së parë, në minutën e 42-të, Valverde kompletoi het-trikun. Pas një asistimi nga Brahim Diaz, ai shënoi nga afërsia për ta dërguar Real Madridin në pushim me epërsi të thellë 3-0.

Në pjesën e dytë Manchester City tentoi të rikthehej në lojë. Në minutën e 55-të Antoine Semenyo rrezikoi seriozisht, por Courtois reagoi shkëlqyeshëm.

Pak minuta më vonë, në minutën e 56-të, arbitri akordoi penallti për Real Madridin pas një ndërhyrjeje të Donnarummas, i cili u ndëshkua edhe me karton të verdhë.

Megjithatë, portieri italian u rehabilitua menjëherë duke pritur penalltinë e Vinicius Junior në minutën e 58-të.

Man City pati një tjetër mundësi të mirë në minutën e 75-të me Nico O'Reilly, por Courtois ishte sërish i gatshëm për të ruajtur portën e paprekur.

Në fund, madrilenët ruajtën epërsinë dhe siguruan një fitore të madhe që i afron shumë me kualifikimin në fazën tjetër. /Telegrafi/

