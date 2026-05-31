Jo vetëm Chelsea, edhe dy skuadra tjera angleze tallen me Arsenalin
Nuk ishte vetëm Chelsea që i shijoi vështirësitë e Arsenalit në Europë. Konkretisht, "Blutë" e Londrës njoftuan trofetë e Ligës së Kampionëve në rrjetet sociale dhe i ftuan të gjithë të vinin në Stamford Bridge.
"Ejani dhe vizitoni shtëpinë e trofeve në Londër. Rezervoni tani turin tuaj në stadiumin Stamford Bridge", njoftoi Chelsea.
Përveç Chelseat, disa klube të tjera kanë bërë shaka për “Topçinjtë”.
— Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 30, 2026
Crystal Palace, i cili së fundmi fitoi Ligën e Konferencës, postoi një foto të ngritjes së trofeut me mbishkrimin "Kampionë Evropianë".
Edhe Nottingham Forest iu bashkua kësaj feste. Pavarësisht se përfundoi vetëm pesë pikë larg zonës së rënies nga kategoria, Forest përsëri bëri një koment të paturp dhe provokues, duke postuar një foto të legjendës së klubit, John Robertson, duke ngritur lart trofeun e parë nga dy trofetë e tyre radhazi të Ligës së Kampionëve.
— Nottingham Forest (@NFFC) May 30, 2026
Si kujtesë, Arsenali u mposht nga PSG në penallti në Budapest mbrëmë, kështu që ata janë ende duke pritur për titullin e tyre të parë të Ligës së Kampionëve. /Telegrafi/