Real Madridi apo Barcelona? Haaland ka bërë zgjedhjen e tij përfundimtare
Erling Haaland është përsëri në qendër të afatit kalimtar, pasi emri i tij u lidh me negociata të supozuara me Barcelonën.
Megjithatë, sulmuesi norvegjez ka bërë të qartë te Manchester City se nuk ka asnjë qëllim për t’u transferuar te klubi blaugrana dhe do të merrte në konsideratë largimin vetëm nëse destinacioni do të ishte Real Madridi.
Në ditët e fundit, emri i sulmuesit të Manchester City është përdorur në kontekstin e fushatës elektorale të Barcelonës. Kandidati Victor Font ka deklaruar publikisht se ekzistonte një marrëveshje me lojtarin, një pohim që shkaktoi menjëherë polemika si në Angli, ashtu edhe në Spanjë.
Qëndrimi i Erling Haaland ka qenë i vendosur. Sulmuesi nuk e konsideron një transferim te Barcelona, dhe rrethi i tij ka mohuar çdo kontakt me entitetin katalanas apo me ndonjë nga kandidatët presidencialë.
Nëse në ndonjë moment Erling Haaland vendos të largohet nga Manchester City, të gjitha shenjat tregojnë se i vetmi klub që mund të ndryshojë realisht fatin e tij është Real Madrid. Kjo mundësi ka qenë e përfolur në raportet e afatit kalimtar për vite me radhë.
Klubi spanjoll është lidhur në shumë raste me sulmuesin norvegjez, veçanërisht që nga momenti që ai filloi të dominojë futbollin evropian me aftësinë e tij për të shënuar gola.
Ata që janë afër lojtarit mendojnë se Real Madrid përfaqëson një destinacion natyral.
Çelësi, sipas burimeve të ndryshme pranë lojtarit, do të ishte një thirrje e mundshme nga Florentino Perez.
Presidenti i Real Madrid ka treguar gjithmonë interes për të sjellë në 'Santiago Bernabeu' yjet më të mëdhenj të futbollit botëror.