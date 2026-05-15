Reagime ndaj përfaqësueses së Qipros po vërshojnë: Kalimi i saj në finale është më i keq se fitorja e Izraelit
Performanca e Antigoni Buxton në gjysmëfinalen e dytë të Eurovision Song Contest 2026 ka shkaktuar debat të madh në rrjetet sociale, pasi përfaqësuesja e Qipro arriti të sigurojë një vend në finalen e madhe me këngën Jalla.
Këngëtarja, e njohur edhe për pjesëmarrjen në Love Island, performoi në skenën e Eurovisionit në Vjenë, ndërsa bashkë me Qipron në finale kaluan edhe Shqipëria, Australia, Bullgaria, Çekia, Danimarka, Malta, Norvegja, Rumania dhe Ukraina.
Megjithatë, shumë fansa të konkursit kritikuan performancën e saj, duke komentuar kryesisht vokalin dhe problemet teknike gjatë interpretimit.
Në rrjetin X u publikuan komente të shumta si: “Qiproja nuk e meritonte finalen”, “Gjithçka ishte perfekte përveç vokalit” apo “Kalimi i Qipros në finale është më i keq se fitorja e Izraelit”.
Nga ana tjetër, një pjesë e publikut e mbështeti këngëtaren dhe vlerësoi energjinë e këngës Jalla, duke e cilësuar performancën argëtuese dhe mjaft tërheqëse për skenën e Eurovisionit.
Antigoni Buxton kishte deklaruar më parë se pjesëmarrja në Eurovision ishte një ëndërr e kahershme për të.
Ajo ka treguar se u frymëzua nga Helena Paparizou, e cila fitoi për Greqinë në vitin 2005. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com