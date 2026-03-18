Rasti i Gjestit me pronarin e "Onima", producenti Bini Diez: Para se të nënshkruani kontratën, mendoni mirë çka po pranoni
Pas arrestimit të Gjestit dhe reagimit të pronarit të kompanisë muzikore, "Onima", Erkand Shabani, kanë pasuar edhe shumë reagime të tjera.
Së fundmi në lidhje me këtë çështje ka folur edhe producenti nga Ferizaj, Shkumbin Nebihu i njohur si Bini Diez.
I njëjti thekson se para se të nënshkruhet një kontratë, duhet analizuar e pajtuar me kushtet që i ofron dhe se të dy palët duhet me qenë korrekt.
Shton gjithashtu se kjo nuk është hera e parë që ka probleme të tilla, e që ka shumë që nuk janë bërë publike.
Bashkëpunon prej 7 vitesh, Fifi: Nëse Erkand Shabani për dikë është një tmerr, me mua është shumë korrekt
Postimi i plotë i Bini Diez (pa ndërhyrje):
"Kontrata nuk është formalitet - është obligim.
Para se me nënshkru, mendo mirë çka po pranon, sepse kur vendos nenshkrimin përgjegjësia është e jotja.
Nuk mbrohet vetëm me fjalë, por me dokument.
Por njëkohësisht, edhe kontraktuesi ka detyrim me respektu çdo pikë të marrëveshjes ,korrektësia duhet me qenë në dy anët.
Vlen për të gjithë pa dallim, nuk është hera e par qe po ndodhin probleme, perndryshe kemi SHUME probleme qe nuk jan publike". /Telegrafi/