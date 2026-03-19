Raphinha zbulon finalen ideale të Ligës së Kampionëve dhe ëndrrën për Botëror
Sulmuesi i Barcelonës, Raphinha, është shprehur optimist për shanset e skuadrës së tij në garat evropiane, duke ndarë gjithashtu edhe vizionin e tij për finalet ideale në Ligën e Kampionëve dhe Kupën e Botës gjatë një interviste për DAZN.
Kur u pyet për një finale të mundshme të Ligës së Kampionëve që do të dëshironte të shihte, braziliani nuk hezitoi të përfshijë ekipin e tij:
“Po e vendos Barcelonën aty sepse jam i sigurt që do të jemi në finale. Shpresoj kështu”, u shpreh ai.
Sa i përket kundërshtarit ideal, Raphinha shtoi: “Paris Saint-Germain kundër Barcelonës”.
Intervista vijoi me reflektime mbi futbollin ndërkombëtar, ku ai ndau një ëndërr personale për finalen e Kupës së Botës, përballjen mes Brazilit dhe Spanjës.
“Në finalen e Botërorit do të më pëlqente të shihja Brazilin dhe Spanjën. Do të ishte interesante. Zemra ime do të ishte e ndarë”, tha ai.
Raphinha pranoi se një skenar i tillë do të krijonte një dilemë emocionale, duke qenë i lidhur si me kombëtaren e tij ashtu edhe me bashkëlojtarë nga Spanja: “Nëse të dyja arrijnë finalen, duhet të mbështes vendin tim dhe do të bëj gjithçka për të fituar për kombin tim, por njëkohësisht do të jem i lumtur për bashkëlojtarët e mi”.
Duke folur për rëndësinë e trofeve, ai theksoi mirënjohjen ndaj futbollit më shumë sesa vetë lavdinë: “Nëse fitoj Ligën e Kampionëve me Barcelonën, do ta festoj në Budapest dhe në Camp Nou. Nëse fitoj Kupën e Botës me Brazilin, do ta bëj gjithashtu, si një mënyrë për të shprehur mirënjohjen time ndaj futbollit dhe fushës, e cila është toka jonë e shenjtë”, përfundoi Raphinha. /Telegrafi/