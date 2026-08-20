Ramë Lahaj me shaka: Hapi kandidaturën si president i pavarur
Në një kohë kur politika në Kosovë po përpiqet të gjejë një kandidat konsensual për president, tenori i njohur Ramë Lahaj ka zgjedhur ta komentojë situatën në një mënyrë krejt ndryshe.
Lahaj ka publikuar një fotografi të vjetër nga Kuvendi i Kosovës, ku shihet ulur në karrigen e kryetarit, duke shkruar me ironi: “Hapi kandidaturën si president i pavarur".
Por batuta nuk u ndal me kaq.
Tenori vazhdoi me humor: “Neve Rugovasve na shkon kryetarallaku".
Ai shtoi se një nga 'të këqijat' e rugovasve është se u duhen rreth dy dekada për t’u kuptuar.
Postimi i Lahajt vjen në një moment kur zgjedhja e presidentit të ardhshëm është kthyer në një nga çështjet kryesore të skenës politike në Kosovë.
Megjithatë, nga mënyra e shkrimit dhe përdorimi i fotografisë së vjetër, duket qartë se bëhet fjalë për një batutë politike, e jo për një kandidaturë reale.
Lahaj është një nga tenorët shqiptarë më të njohur ndërkombëtarisht dhe themelues i 'Ramë Lahaj International Opera Festival', duke e bërë kështu një nga figurat më të njohura të Kosovës në skenën e operës botërore. /Telegrafi/