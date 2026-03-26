Rama zbulon ambicien: Do t’i çojmë eksportet në 1 mld €! Shqipëria me sovranitet energjetik
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ishte i pranishëm sot, 26 mars, në edicionin e dytë të MatchMaker Albania, platforma e biznesit që bashkon investitorë, kompani dhe institucione vendase dhe ndërkombëtare, me mbi 1 mijë pjesëmarrës dhe më shumë se 400 takime të planifikuara.
Fillimisht foli ministrja e Ekonomisë dhe Invoacionit, Delina Ibrahimaj, duke deklaruar se investimet strategjike kanë prekur shifra rekord, është përmirësuar klima e biznesit, digjitalizimi është në nivel tjetër dhe ka një stabilitet të theksuar makro-ekonomik.
“Digjitalizimi, nga 15 shërbime online në 2013-ën, sot janë mbi 1 300 shërbime duke gjeneruar 620 mln kursime”, deklaroi ministrja.
Evidentoi arritjet në sektorin e turizmit dhe zhvillimit urban.
“Kishim rreth 12 milionë turistë vitin e shkuar, shifra maksimale që arritëm. Kemi një sërë projektesh të mëdha në energji”, shtoi Ibrahimaj.
Nga ana tjetër, ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi tha se Shqipëria qëndron si një destinacion për investime të qëndrueshme dhe fitimprurëse. “Kemi një bursë të energjisë terësisht funksionale”, theksoi ai, duke shtuar se është zhvilluar energjia e ripërtëritshme përmes ankandave transparente që kanë diversifikuar komunikimin në këtë fushë.
Blendi Gonxhja, ministër i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, u shpreh se turizmi është pika qendrore e transformimit të ekonomisë shqiptare.
“Sot Shqipëria pret rreth 12.5 milionë vizitorë në vit, kjo kërkon investime serioze, të planifikuara dhe në përputhje me objektivat tona afatgjata të zhvillimit. Me cilësi në punësim, duke tërhequr interesin e diasporës sonë që të kthehet”, tha ai.
Kreu i qeverisë shqiptare e nisi fjalën e tij me një citim nga shkrimtari Moikom Zeqo, duke e vendosur theksin tek rëndësia e panaireve si ura që lidhin histori, kultura dhe mundësi.
“Panairet kanë qenë gjithmonë një mënyrë për të rrëfyer histori. Në zanafillë të viteve ’30 ishte koha prej nga nisi kjo lidhje, por u deshën 50 vjet që të kthehej sërish. Gjatë panairit të parë fare, Shqipëria donte të hidhte në tregun e turizmit banjat termale dhe pak produkte ushqimore dhe tekstile.
Ja ku vijmë sot në një epokë ndryshe, në një gjeneratë sipërmarrjeje ndryshe. Gjëja më e mirë është që sot Shqipëria reflekton kohën e botës. Është një vend që të gjithë duhet ta shohin, gati të ndërtojmë ekosisteme që përshtaten me nevojat e sipërmarrësve. Match Maker nisi si histori suksesi, sot është më e lehtë që njerëzit të vijnë në Shqipëri”, tha numri një i kabinetit.
Ai u ndal edhe tek transformimi i turizmit dhe zhvillimi urban, duke theksuar se Shqipëria nuk është më thjesht një destinacion sezonal. Ai u shpreh se vendi ka kaluar nga një model turizmi aventure, i përqendruar në një apo dy muaj në vit, në një realitet krejtësisht të ri.
Sipas tij, Shqipëria tashmë mirëpret si turistët individualë që kërkojnë natyrën dhe aventurën në male, ashtu edhe grupet e mëdha turistike.
Objektivi, theksoi ai, është i qartë: promovimi i një turizmi me profil dhe cilësi më të lartë!
Duke folur për ekonominë, Rama nënvizoi se prodhimet shqiptare tashmë kanë depërtuar në tregjet ndërkombëtare, duke mbërritur në tryezat e mbi 100 vendeve në botë. Ai e konsideroi plotësisht të arritshëm synimin për të çuar eksportet në 1 miliard euro.
Sa i përket energjisë, kryeministri theksoi ambicien që deri në fund të dekadës Shqipëria të arrijë sovranitet të plotë energjetik, duke siguruar në mënyrë të qëndrueshme dhe të pavarur furnizimin e saj me energji.
Një vend me 1.6 miliardë investime të huaja direkte në vit, tha kreu i qeverisë, është ai që po e lë pas korrupsionin dhe krimin e organizuar. Për ata që hedhin ‘baltë’ mbi imazhin e Shqipërisë, u tha:
Shihni veten, ne të bëjmë punën tonë dhe të bëhemi më të mirë!/Tv Klan