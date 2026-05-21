Drejtori i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Shkodër goditet në kokë me mjete të rënda
Drejtor i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Shkodër është dhunuar mbrëmjen e sotme me sende të forta nga një person ende i paidentifikuar, në lagjen “Fahri Ramadani” të qytetit.
Sipas policisë, shtetasi Ramir Haderi, me detyrë drejtor i AKU-së Shkodër është paraqitur në spital për të marrë ndihmë mjekësore pas sipas tij, ai është goditur me sende të forta nga një shtetas ende i paidentifikuar.
Ndërkaq, grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për sqarimin e rrethanave të rastit, identifikimin dhe kapjen e autorit.
Deri tani nuk janë dhënë detaje të tjera në lidhje me motivin e mundshëm të sulmit ndaj drejtorit të AKU-së.
Njoftimi i policisë:
Rreth orës 21:30, në Spitalin Rajonal Shkodër është paraqitur për ndihmë mjekësore shtetasi R. H., me detyrë drejtor i AKU-së Shkodër, i cili ka deklaruar se në lagjen “Fahri Ramadani” është goditur me sende të forta nga një shtetas ende i paidentifikuar.
Grupi hetimor nën drejtimi