Rafael Leao te Galatasaray, zbulohen shifra marramendëse të marrëveshjes
Galatasaray ka zyrtarizuar transferimin e bujshëm të Rafael Leaos nga Milani, duke bërë publike edhe detajet e marrëveshjes me klubin italian dhe sulmuesin portugez.
Pavarësisht interesimit serioz nga Aston Villa, Leao ka zgjedhur të transferohet te Galatasaray, pasi oferta e klubit anglez për pagën nuk ishte në nivelin e kërkesave të tij.
Klubi turk do të paguajë 38 milionë euro si tarifë fikse transferimi, ndërsa marrëveshja mund të arrijë në një vlerë prej rreth 44 milionë eurosh, duke përfshirë kushtet e parashikuara në kontratë.
Milani ka ruajtur gjithashtu 20 për qind të fitimit nga një shitje e ardhshme e Leaos.
Galatasaray bëri të ditur se ka arritur marrëveshje me Milanin për transferimin e Rafael Alexandre da Conceiçao Leaos, ndërsa futbollisti ka firmosur një kontratë katërvjeçare, e vlefshme nga sezoni 2026/27.
Sipas detajeve të publikuara nga klubi, Leao do të përfitojë një pagë neto të garantuar prej 10 milionë eurosh për sezon, çka e bën atë një nga lojtarët më të paguar në historinë e klubit turk.
Në deklaratën zyrtare, Galatasaray konfirmoi se përveç 38 milionë eurove të tarifës fikse, Milani do të përfitojë edhe 20% të fitimit që do të realizohet nga shitja e ardhshme e futbollistit.
Transferimi i Leaos përfaqëson një nga goditjet më të mëdha të Galatasarayt në këtë afat kalimtar, me klubin turk që ka investuar fuqishëm për të përforcuar skuadrën. /Telegrafi/