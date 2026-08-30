Ajax i premtoi 1 euro për çdo prekje të topit, 11-vjeçari u ndal vetëm pas 3,085 prekjeve
Një moment i veçantë ka shoqëruar ndeshjen mes Ajaxit dhe Sionit në kuadër të Ligës së Konferencës, ku një 11-vjeçar i akademisë së klubit mahniti tifozët me aftësitë e tij në mbajtjen e topit në ajër.
Para fillimit të takimit, Ajax kishte organizuar një sfidë interesante për të rinjtë e akademisë.
11-vjeçari Sybu Zeldenthuis iu bashkua aktivitetit, me klubin holandez që kishte premtuar se për çdo prekje të topit do të dhuronte 1 euro për bamirësi.
Ajo që filloi si një sfidë argëtuese, shumë shpejt u shndërrua në një spektakël.
Zeldenthuis nisi të mbante topin në ajër dhe vazhdoi për minuta të tëra, duke mos lejuar që ai të prekte tokën.
Tifozët në stadium prisnin që seria të përfundonte, por 11-vjeçari vazhdoi të impresiononte.
Kur numri i prekjeve kaloi shifrën e 3,000, organizatorët u detyruan ta ndërprisnin sfidën, pasi ndeshja duhej të fillonte.
Në fund, Zeldenthuis u ndal në shifrën e jashtëzakonshme prej 3,085 prekjeve, duke fituar duartrokitjet dhe simpatinë e të gjithë tifozëve të Ajaxit.
Në aspektin sportiv, Ajax triumfoi 5-3 ndaj Sionit, ndërsa me rezultatin e përgjithshëm 9-5 pas dy ndeshjeve, siguroi kualifikimin në fazën e ligës të Ligës së Konferencës. /Telegrafi/