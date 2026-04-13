Qazim Laçi vazhdon të shkëlqejë me gola në elitën e futbollit turk
Futbollisti i Shqipërisë, Qazim Laçi, ka realizuar një tjetër gol të bukur në Superligën e Turqisë.
Ai të hënën shënoi në fitoren 2-1 të Çaykur Rizespor ndaj Gaziantep FK, në kuadër të xhiros së 29-të. Pas pjesës së parë, skuadra e tij ishte në disavantazh, por arriti të përmbysë rezultatin.
Laçi realizoi golin e barazimit 1-1 në minutën e 79-të, duke i hapur rrugë fitores së vendasve.
🚩 Live: Rizespor 1-1 Gaziantep
⚽️ Goal: Laci (79') pic.twitter.com/C1bDRYVgNB
— Football Xpert (@footballxpert) April 13, 2026
Për mesfushorin 30-vjeçar, ky është goli i gjashtë këtë sezon, ndërsa ka kontribuar edhe me tetë asistime.
Që nga transferimi i tij nga Sparta Prague, Laçi është shndërruar në një nga lojtarët kryesorë të Rizesporit. /Telegrafi/
