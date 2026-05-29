Putin "sulmoi" me dron Rumaninë, BE-ja: Rusia ka kaluar “edhe një vijë tjetër të kuqe”
Bashkimi Evropian ka reaguar ashpër pas incidentit të fundit me dron në Rumani, ku një dron i lidhur me sulmet ruse në Ukrainë goditi një ndërtesë banimi, duke shkaktuar shqetësime të reja për sigurinë në rajon.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen deklaroi se Rusia ka “kaluar edhe një vijë tjetër të kuqe” me veprimet e saj ushtarake.
Ajo theksoi se sulmi ka rezultuar me plagosjen e civilëve dhe shprehu solidaritet të plotë të Bashkimit Evropian me Rumaninë dhe qytetarët e saj, shkruan skynews.
“Ndërsa vazhdojmë të forcojmë sigurinë dhe parandalimin tonë, veçanërisht në kufirin lindor, do të vazhdojmë të rrisim presionin ndaj Rusisë,” u shpreh von der Leyen, duke konfirmuar se BE po përgatit paketën e 21-të të sanksioneve ndaj Moskës.
Edhe zyrtarë të tjerë evropianë kanë reaguar ndaj incidentit, duke e cilësuar Rusinë si kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë e kontinentit.
Ministri francez për çështjet evropiane, Benjamin Haddad deklaroi se Rusia nuk po kërcënon vetëm Ukrainën, por edhe vetë arkitekturën e sigurisë evropiane.
“Rusia jo vetëm që ka sulmuar Ukrainën, por ka kërcënuar edhe arkitekturën e sigurisë evropiane,” tha ai, duke shtuar se një dron rus është rrëzuar sërish në Rumani, duke rritur tensionet në rajon.
Ai kujtoi gjithashtu se trupa franceze janë të stacionuara në Rumani si pjesë e misioneve të NATO-s për siguri dhe parandalim.
Incidenti vjen në një kohë kur tensionet mes Rusisë dhe vendeve të NATO-s po rriten, veçanërisht përgjatë kufirit lindor të aleancës. /Telegrafi/