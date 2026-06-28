Pushimet për hidratim, një minierë ari për televizionet: Mbi 250 milionë dollarë nga reklamat
Një nga risitë më të mëdha të Kupës së Botës 2026 ka qenë futja e pushimeve për hidratim.
FIFA vendosi që në çdo pjesë të ndeshjes të ketë një ndërprerje prej tre minutash, me synimin për të mbrojtur shëndetin e lojtarëve nga temperaturat e larta në shumë zona të Shteteve të Bashkuara, Meksikës dhe Kanadasë.
Kjo masë është zbatuar në të gjitha ndeshjet, pavarësisht kushteve atmosferike, për të garantuar trajtim të barabartë për të gjitha ekipet.
Vendimi ka ndarë opinionet në botën e futbollit, por për transmetuesit televizivë ai është shndërruar në një mundësi të jashtëzakonshme financiare.
Tetë reklama shtesë në çdo ndeshje
Fox, që mban të drejtat televizive në Shtetet e Bashkuara, është përfituesi më i madh nga kjo risi. Duke qenë se loja ndërpritet për tre minuta dhe reklamat mund të transmetohen rreth 20 sekonda pas fishkëllimës së gjyqtarit, ndërsa duhet të përfundojnë 30 sekonda para rifillimit të ndeshjes, televizioni ka në dispozicion rreth 130 sekonda për reklama. Kjo i mundëson transmetimin e tetë reklamave shtesë në çdo takim.
Sipas BBC-së, ekspertët e tregut të reklamave në SHBA vlerësojnë se një reklamë 30-sekondëshe gjatë këtyre pushimeve kushton nga 176 mijë deri në 264 mijë euro. Për ndeshjet e kombëtares amerikane dhe finalen e Kupës së Botës, çmimi mund të arrijë deri në 660 mijë euro.
Bazuar në këto shifra, vlerësohet se vetëm nga pushimet për hidratim Fox mund të arkëtojë rreth 220 milionë euro (afërsisht 250 milionë dollarë). Në total, gjatë 104 ndeshjeve të turneut, këto ndërprerje krijojnë mbi shtatë orë e gjysmë hapësirë shtesë për reklama – kohë që në edicionet e mëparshme nuk ekzistonte.
Një biznes tepër fitimprurës
Për Fox Sports, Kupa e Botës 2026 është një investim jashtëzakonisht fitimprurës. Rrjeti kishte siguruar të drejtat televizive për Botërorët 2018 dhe 2022, duke mposhtur ESPN në garë, me kusht që turnetë të zhvilloheshin gjatë verës.
Megjithatë, zhvendosja e Kupës së Botës 2022 në Katar në muajt e dimrit krijoi një konflikt kontraktual mes Fox dhe FIFA-s.
Për të shmangur një proces gjyqësor, FIFA vendosi ta zgjasë marrëveshjen me Fox edhe për Botërorin 2026, pa hapur një proces të ri ofertash. Sipas raportimeve, televizioni pagoi rreth 427 milionë euro për të drejtat.
"Për ne, është sikur të kemi dy sezone të NFL-së brenda një viti", u shpreh Mike Mulvihill, president i analizave dhe informacionit në Fox Sports.
Fitime që mund të kalojnë një miliard euro
Ndikimi ekonomik i pushimeve për hidratim nuk kufizohet vetëm në SHBA. Çdo transmetues i ka përdorur këto ndërprerje sipas strategjisë së vet.
Televizioni publik spanjoll RTVE transmeton vetëm reklama të sponsorëve të kombëtares spanjolle, DAZN shfaq reklama me tarifa më të ulëta, ndërsa BBC në Britaninë e Madhe nuk transmeton reklama gjatë këtyre pushimeve.
Sipas ekspertëve të marketingut sportiv, të ardhurat globale nga reklamat gjatë pushimeve për hidratim mund të tejkalojnë një miliard euro.
Këto parashikime mbështeten edhe nga shifrat rekord të audiencës që po regjistron Kupa e Botës 2026, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara, sipas të dhënave të FIFA-s. /Telegrafi/