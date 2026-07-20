Në stadiumin MetLife në New Jersey, gjatë finales së Kupës së Botës, performoi edhe Justin Bieber, por paraqitja e tij shkaktoi shumë reagime nga shikuesit në rrjetet sociale.

Për këtë rast, Bieber interpretoi një version të veçantë të këngës “Everything Hallelujah” nga albumi i tij i fundit “Swag”.

Ai ishte pjesë e emrave të mëdhenj të muzikës që performuan gjatë finales, duke synuar ta bënin këtë ngjarje edhe më spektakolare.

Megjithatë, shumë përdorues të rrjeteve sociale e kritikuan performancën e këngëtarit kanadez, duke e cilësuar si të papërshtatshme për atmosferën e një finaleje të Botërorit.

Disa nga komentet e publikut ishin: “A luajti vërtet kitarë apo vetëm po bënte sikur?”, “Kjo ishte një ninullë”, “Kjo ishte performanca më e keqe”, “Kjo nuk na duhej” si dhe “Pse Justin Bieber këndoi një këngë si për funeral gjatë finales?”.

Përveç Bieberit, në ceremoninë e finales performoi edhe Shakira, e cila me një paraqitje më energjike arriti ta ngrinte atmosferën në stadium dhe para ekranit.

Megjithatë, pas performancës së Bieberit pati edhe reagime pozitive nga disa fansa, të cilët e vlerësuan anën emocionale të interpretimit.

Por pjesa më e madhe e kritikave u përqendrua te zgjedhja e këngës, e cila sipas tyre nuk i përshtatej madhështisë së finales së Kupës së Botës. /Telegrafi/

Muzikë Magazina