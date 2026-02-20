Publikohet raporti: Këto janë skuadrat më të dëmtuara nga VAR-i në La Liga
Barcelona e mbyll javën e 24-të në La Liga si skuadra me më shumë gabime të VAR-it në dëm të saj, me gjithsej dhjetë vendime të pasakta që kanë ndikuar në ecurinë e sezonit.
I fundit ndodhi vetëm pak minuta më parë në ndeshjen Girona – Barcelona. Vetë shifra është domethënëse, por bëhet edhe më e habitshme kur analizohet në detaje: tre nga këto dhjetë gabime lidhen me sistemin gjysmë-automatik të pozicionit jashtë loje.
Pra, gjysma e gabimeve teknologjike të regjistruara në të gjithë kampionatin – gjithsej gjashtë – kanë prekur të njëjtin ekip.
Një shifër që, në pak më shumë se gjysmën e sezonit, është e vështirë të shpjegohet nga pikëpamja statistikore dhe e bën skuadrën katalanase më të dëmtuarën si nga vendimet e gjyqtarëve, ashtu edhe nga gabimet thjesht teknologjike.
Në vendin e dytë renditet një barazim mes Real Madridit dhe Real Sociedadit, të dyja me nga pesë gabime të akumuluara. Megjithatë, ndikimi nuk ka qenë i njëjtë.
Ndërsa skuadra madrilene ka pasur vendime të diskutueshme kundër saj, është Real Sociedadi ai që ka pësuar më shumë në aspektin e renditjes: gabimet e evidentuara i kanë kushtuar pesë pikë në tabelë.
Në këtë fazë të kampionatit, një diferencë e tillë nuk është e vogël dhe mund të ndikojë objektivat evropiane apo edhe rrjedhën përfundimtare të sezonit.
Pas tyre, një grup skuadrash ndajnë të njëjtin nivel: Getafe, Real Betis, Rayo Vallecano, Espanyol dhe Deportivo Alaves./Telegrafi/