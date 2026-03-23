Publikohen pamjet kur aeroplani i Air Canada përplaset me kamionin e zjarrfikësve në aeroportin e New Yorkut
Reagimet u përhapën të hënën pasi një aeroplan pasagjerësh i Air Canada që fluturonte nga Montreali për në New York, u përplas me një kamion zjarrfikës pasi u ul në aeroportin LaGuardia, duke ngritur pyetje në lidhje me veprimet e kontrollorëve të trafikut ajror në detyrë në kohën e aksidentit fatal.
Regjistrimet kapën momentet para përplasjes, kur njëri kontrollor mund të dëgjohej duke i dhënë leje kamionit zjarrfikës për të kaluar pistën, përpara se t'i kërkonte automjetit të ndalonte, por ishte tepër vonë për të shmangur përplasjen, e cila mori jetën e të dy pilotëve në bord.
Videoja tregon momentin kur aeroplani i fluturimit 8646 i Air Canada përplaset me një kamion zjarrfikës në aeroportin LaGuardia të New Yorkut, transmeton Telegrafi.
Dy të vdekur dhe dhjetëra të lënduar – detaje të tjera pasi një aeroplan goditi një kamion zjarrfikës në pistën e aeroportit LaGuardia të Nju Jorkut
Kamioni zjarrfikës mund të shihet duke iu afruar pistës përpara se të goditet nga aeroplani. Kamioni më pas rrotullohet disa herë përpara se si ai ashtu edhe aeroplani të zhduken nga pamja.
CTV News ka konfirmuar emrat e katër anëtarëve të ekuipazhit në bordin e fluturimit 8646 të Air Canada kur u përplas në aeroportin La Guardia.
Antoine Forest ishte kapiteni i fluturimit dhe vdiq në përplasje. Bashkëpiloti i tij, Mackenzie Gunther, gjithashtu vdiq. Dy asistentet e fluturimit ishin Solange Tremblay dhe François Grenier. /Telegrafi/