Trump thotë se luftërat në Iran dhe Ukrainë mund të përfundojnë "në një orar të ngjashëm"
Presidenti Donald Trump i tha CNN të mërkurën se luftërat në Iran dhe Ukrainë mund të përfundojnë "në një orar të ngjashëm", pas një bisede që pati me presidentin rus Vladimir Putin.
"Cila luftë do të përfundonte e para? Ndoshta ato janë në një orar të ngjashëm", i tha Trump Kaitlan Collins të CNN.
"Mendoj se Ukraina, ushtarakisht, është e mundur", tha Trump, duke u dukur sikur po flet gabim kur donte t'i referohej Iranit, shkruan CNN, përcjell Telegrafi.
"Nuk do ta dinit këtë duke lexuar lajmet e rreme, por ushtarakisht, ndoshta shikoni, ka 159 anije - çdo anije është tani nën ujë, zakonisht, kjo është mjaft mirë... do të ishte e vështirë për ta të bënin një rikthim detar tani", vazhdoi ai. "A mendoni se po shkojnë mirë, kur nuk kanë marinë, as forcë ajrore, as aparat kundërajror?".
Kryediplomati gjerman: Komenti i kancelarit Merz për “poshtërimin” e SHBA-së ishte paralajmërim ndaj Iranit
Trump kishte parashikuar më parë se lufta e Iranit, të cilën SHBA-të e nisën më 28 shkurt, do të zgjaste katër deri në gjashtë javë.
Në anën tjetër, lufta në Ukrainë ka filluar që nga viti 2022 dhe nuk duket se do të ketë fund.
Më herët, Trump tha se foli "pak për Iranin" me presidentin rus, por telefonata e së enjtes ishte kryesisht "për Ukrainën".
"Mendoj se do të gjejmë një zgjidhje relativisht shpejt", tha ai. "Shpresoj, mendoj, se do të donim të shihnim një zgjidhje të mirë". /Telegrafi/