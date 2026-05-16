Emiratet dështojnë të bindin Arabinë Saudite dhe Katarin për sulm ndaj Iranit
Emiratet e Bashkuara Arabe kanë bërë përpjekje diplomatike për të bindur Arabinë Saudite dhe Katarin që të marrin pjesë në një veprim të përbashkët ushtarak kundër Iranit, por këto përpjekje kanë dështuar.
Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, Abu Dhabi ka kërkuar koordinim më të ngushtë me vendet e Gjirit për shkak të tensioneve në rritje në Lindjen e Mesme dhe shqetësimeve për ndikimin iranian në rajon.
Megjithatë, Arabia Saudite dhe Katari kanë refuzuar të mbështesin idenë e një sulmi të drejtpërdrejtë ndaj Iranit.
Të dyja shtetet kanë shprehur frikën se një konflikt i hapur ushtarak mund të destabilizojë të gjithë rajonin, të rrezikojë sigurinë energjetike dhe të shkaktojë pasoja të mëdha ekonomike e politike për vendet e Gjirit.
Burime diplomatike thonë se Riadi dhe Doha preferojnë zgjidhje diplomatike dhe ulje të tensioneve përmes negociatave ndërkombëtare, në vend të përshkallëzimit ushtarak.
Arabia Saudite, e cila vitet e fundit ka punuar për përmirësimin e marrëdhënieve me Teheranin përmes ndërmjetësimit kinez, nuk dëshiron të rrezikojë një konflikt të ri rajonal.
Nga ana tjetër, Katari tradicionalisht ka mbajtur një qasje më të balancuar ndaj Iranit dhe ka luajtur shpesh rol ndërmjetësues në krizat rajonale. Doha vlerëson se një përplasje ushtarake do të ndikonte rëndë në stabilitetin e Gjirit Persik dhe në tregjet globale të energjisë.
Raporti vjen në një kohë kur tensionet në rajon janë rritur ndjeshëm për shkak të konfliktit mes Iranit dhe aleatëve perëndimorë, si dhe shqetësimeve për sigurinë në Ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme të transportit të naftës në botë. /Telegrafi/