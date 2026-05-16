Iraku eksportoi 10 milionë fuçi naftë përmes Ngushticës së Hormuzit
Ministri i naftës i Irakut ka deklaruar se vendi eksportoi 10 milionë fuçi naftë përmes Ngushticës së Hormuzit muajin e kaluar.
Kjo shifër është më e ulët krahasuar me rreth 93 milionë fuçi në muaj para luftës me Iranin, tha Basim Mohammed.
Eksportet e naftës nga Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajti dhe Iraku janë kufizuar për shkak të mbylljes së kësaj rruge ujore kyçe gjatë luftës.
Eksportet e naftës bruto të Irakut përmes tubacionit Kirkuk–Ceyhan rifilluan në mars, pasi Bagdadi dhe qeveria rajonale e Kurdistanit ranë dakord për rifillimin e rrjedhës së naftës.
“Ne eksportojmë 200,000 fuçi përmes portit të Ceyhanit dhe kemi një plan për ta rritur këtë në 500,000 fuçi”, tha Mohammed.
Iraku planifikon të angazhohet me Organizatën e Vendeve Eksportuese të Naftës (OPEC) për të rritur kapacitetin e prodhimit dhe eksportit, tha ministri, duke shtuar se Bagdadi synon të arrijë një kapacitet prodhimi prej pesë milionë fuçi në ditë. /Telegrafi/