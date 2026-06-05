Ish-kryeministri izraelit: Netanyahu do të përpiqet t’i vjedhë zgjedhjet e ardhshme
Ish-kryeministri i Izraelit, Ehud Olmert, ka akuzuar kryeministrin aktual Benjamin Netanyahu se mund të përpiqet të manipulojë ose “të vjedhë” zgjedhjet e ardhshme për të qëndruar në pushtet.
Sipas Olmertit, Netanyahu është i gatshëm të përdorë çdo mjet politik për të shmangur humbjen dhe për të ruajtur kontrollin mbi qeverinë.
Në një intervistë, Olmert tha se ekziston rreziku që procesi zgjedhor të ndikohet nga veprime politike të motivuara nga interesi personal i Netanyahut, duke shtuar se demokracia izraelite po përballet me sfida serioze.
Ai paralajmëroi se qytetarët duhet të jenë vigjilentë ndaj çdo përpjekjeje për të minuar institucionet demokratike.
Deklaratat vijnë në një periudhë tensionesh politike në Izrael, ku opozita po akuzon Netanyahun se po përdor luftën dhe çështjet e sigurisë për të forcuar pozitën e tij politike para zgjedhjeve të ardhshme.
Olmert, i cili drejtoi qeverinë izraelite nga viti 2006 deri në vitin 2009, është një nga kritikët më të ashpër të Netanyahut dhe prej kohësh kërkon largimin e tij nga pushteti. /Telegrafi/