Dy të vdekur dhe dhjetëra të lënduar – detaje të tjera pasi një aeroplan goditi një kamion zjarrfikës në pistën e aeroportit LaGuardia të Nju Jorkut
Një aeroplan i Air Canada u përplas me një kamion zjarrfikës në një pistë në Aeroportin LaGuardia të Nju Jorkut të dielën.
Si pasojë, raportojnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi, kanë gjetur vdekjen piloti dhe bashkëpiloti dhe janë lënduar dy të tjerë.
Veç këtyre, më shumë se një duzinë pasagjerësh kanë pësuar lëndime, tha një zyrtar i lartë me njohuri për hetimin.
Rreth orës 23:40, një fluturim i Jazz Aviation që operonte në emër të Air Canada goditi një automjet të Shpëtimit dhe Zjarrfikjes së Aeroplanëve të Autoritetit Portual, i cili po përgjigjej në një incident të veçantë, tha Autoriteti Portual i Nju Jorkut dhe Nju Xhersit.
#BREAKING A Mitsubishi CRJ-900LR (C-GNJZ / CRJ9) collided with Fire Truck #1 on/near Runway 4 at LaGuardia (LGA), Queens NY while it was landing.
"Protokollet e reagimit emergjent u aktivizuan menjëherë", tha zëdhënësi. "Aeroporti është aktualisht i mbyllur për të lehtësuar reagimin dhe për të lejuar një hetim të plotë".
Dy persona brenda kamionit u plagosën në aksident, ka thënë për CNN një zyrtar.
Air Canada Express plane collided with a fire truck while landing at LaGuardia Airport in New York.
The pilot and co-pilot were reportedly seriously injured. No confirmed fatalities have been announced.
Kamioni ishte pastruar paraprakisht dhe po i përgjigjej një thirrje për një aeroplan aty pranë që kishte kërkuar ndihmë për një erë të panjohur në kabinën e pilotit, tha zyrtari.
Shock in New York: a plane crashed into a fire truck while landing
Five first responders were in the vehicle — all are in critical condition.
There were about 100 passengers on board the Air Canada Express flight. Dozens are injured.
Autoriteti Portual nuk ka publikuar asnjë informacion mbi të lënduarit ndërkohë që imazhet nga vendi i ngjarjes treguan dëmtime të rënda në hundën e aeroplanit.
Fluturimi u nis nga Aeroporti Ndërkombëtar i Montreal Trudeau pak pas orës 22:30 ET dhe mbërriti në LaGuardia rreth një orë më vonë, sipas faqes së gjurmimit të fluturimeve FlightRadar24.
Jazz Aviation, e cila operon si Air Canada Express, tha më parë se lista e pasagjerëve të saj tregonte se në bord ishin gjithsej 76 persona, megjithëse kjo shifër është në pritje të konfirmimit. /Telegrafi/