Një aeroplan i Air Canada u përplas me një kamion zjarrfikës në një pistë në Aeroportin LaGuardia të Nju Jorkut të dielën.

Si pasojë, raportojnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi, kanë gjetur vdekjen piloti dhe bashkëpiloti dhe janë lënduar dy të tjerë.

Veç këtyre, më shumë se një duzinë pasagjerësh kanë pësuar lëndime, tha një zyrtar i lartë me njohuri për hetimin.

Rreth orës 23:40, një fluturim i Jazz Aviation që operonte në emër të Air Canada goditi një automjet të Shpëtimit dhe Zjarrfikjes së Aeroplanëve të Autoritetit Portual, i cili po përgjigjej në një incident të veçantë, tha Autoriteti Portual i Nju Jorkut dhe Nju Xhersit.

"Protokollet e reagimit emergjent u aktivizuan menjëherë", tha zëdhënësi. "Aeroporti është aktualisht i mbyllur për të lehtësuar reagimin dhe për të lejuar një hetim të plotë".

Dy persona brenda kamionit u plagosën në aksident, ka thënë për CNN një zyrtar.

Kamioni ishte pastruar paraprakisht dhe po i përgjigjej një thirrje për një aeroplan aty pranë që kishte kërkuar ndihmë për një erë të panjohur në kabinën e pilotit, tha zyrtari.

Autoriteti Portual nuk ka publikuar asnjë informacion mbi të lënduarit ndërkohë që imazhet nga vendi i ngjarjes treguan dëmtime të rënda në hundën e aeroplanit.

Fluturimi u nis nga Aeroporti Ndërkombëtar i Montreal Trudeau pak pas orës 22:30 ET dhe mbërriti në LaGuardia rreth një orë më vonë, sipas faqes së gjurmimit të fluturimeve FlightRadar24.

Jazz Aviation, e cila operon si Air Canada Express, tha më parë se lista e pasagjerëve të saj tregonte se në bord ishin gjithsej 76 persona, megjithëse kjo shifër është në pritje të konfirmimit. /Telegrafi/

