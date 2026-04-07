"PSG do ta masakrojë Liverpoolin" - fjalët e legjendës franceze për derbin e Ligës së Kampionëve
Ish-kampioni i botës, Christophe Dugarry, ka bërë një parashikim të fortë për përballjen mes Paris Saint-Germain dhe Liverpool në çerekfinalet e Ligës së Kampionëve, duke deklaruar se skuadra franceze pritet ta dominojë bindshëm ndeshjen e parë.
Sipas Dugarryt, diferenca në cilësi mes dy skuadrave është shumë e madhe dhe kjo do të reflektohet qartë në fushë. Ai nuk kurseu kritikat për ekipin anglez, duke e cilësuar si të paqëndrueshëm dhe larg formës së një pretendenti serioz.
“Sinqerisht, do të jetë një ndeshje e lehtë. Liverpooli është në krizë. Nuk po them se kanë lojtarë të dobët, por nuk funksionojnë si ekip. Diferenca në cilësi është kolosale”, u shpreh ai.
Forma dhe momenti në favor të PSG-së
Skuadra e drejtuar nga Luis Enrique po kalon një periudhë shumë të mirë, duke dominuar kampionatin francez dhe duke treguar stabilitet në lojë. Në anën tjetër, Liverpooli i trajnerit Arne Slot ka hasur vështirësi të shumta gjatë sezonit, me rezultate të paqëndrueshme.
“Kur sheh se si luan Parisi, me atë intensitet, Liverpooli nuk ka përgjigje. Mund të jetë një ‘masakër’ në fushë.”, deklaroi francezi.
Sipas ish-sulmuesit francez, PSG ka epërsi edhe në aspektin psikologjik. Ai beson se klubet angleze tashmë e ndjejnë presionin kur përballen me ekipin parisien, duke iu referuar rezultateve të fundit kundër skuadrave nga Liga Premier.
“Skuadrat angleze janë të frikësuara. Çdo ekip që ka ardhur në Paris kohët e fundit është mposhtur. Ata vijnë me frikë”, shtoi ai.
Problemet e Liverpoolit shtojnë shqetësimin
Situata për Liverpoolin bëhet edhe më e vështirë për shkak të mungesave. Portieri kryesor Alisson Becker pritet të mungojë, ndërsa disa lojtarë të tjerë nuk janë në gjendje optimale.
Forma e fundit gjithashtu nuk është premtuese për anglezët, të cilët kanë fituar vetëm një nga pesë ndeshjet e fundit. Ndërkohë, PSG vjen në këtë përballje me katër fitore radhazi.
Megjithëse parashikimet e Dugarryt janë shumë të njëanshme, përballja mbetet një nga më interesantet e kësaj faze. /Telegrafi/