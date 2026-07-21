Pse yjet botërorë zgjedhin Sunny Hill - përtej emrave të mëdhenj, historia e besimit dhe atmosferës që krijoi Kosova
Për shumë festivale në botë, ardhja e artistëve më të mëdhenj lidhet kryesisht me buxhetin dhe kontratat.
Por pas suksesit të Sunny Hill Festival qëndron një histori më e gjerë, ajo e besimit, energjisë së publikut dhe reputacionit që Kosova ka ndërtuar në skenën ndërkombëtare.
Që nga edicioni i parë, Sunny Hill ka arritur të sjellë në Prishtinë disa prej emrave më të njohur të muzikës botërore, duke e kthyer festivalin në një pikë të rëndësishme në hartën evropiane të muzikës live.
Për artistët dhe ekipet e tyre, një festival nuk vlerësohet vetëm nga madhësia e skenës apo numri i spektatorëve.
Atmosfera, organizimi, pritja dhe lidhja me publikun janë faktorë që ndikojnë në vendimin për të rikthyer emra të mëdhenj.
Sunny Hill ka krijuar një identitet të veçantë, një festival ku energjia e publikut kosovar dhe mikpritja lokale janë bërë pjesë e përvojës së artistëve.
Për shumë yje ndërkombëtarë, performanca në Kosovë ka qenë më shumë sesa një ndalesë në turne.
Ka qenë një mundësi për të takuar një publik të ri dhe për të përjetuar një atmosferë që shpesh përshkruhet si ndryshe nga festivalet tradicionale evropiane.
Pas skenës së madhe qëndron puna e një ekipi që ka ndërtuar marrëdhënie me artistë, menaxherë dhe profesionistë të industrisë së muzikës, duke e pozicionuar Sunny Hill si një emër të besueshëm.
Në një industri ku konkurrenca mes festivaleve është gjithnjë më e madhe, fakti që artistët botërorë vazhdojnë të zgjedhin Prishtinën tregon se Sunny Hill tashmë është më shumë se një event muzikor, një histori suksesi për mënyrën se si një vend i vogël mund të krijojë ndikim të madh. /Telegrafi/