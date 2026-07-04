Probleme te Franca, ylli i skuadrës mungon ndaj Paraguait shkaku i lëndimit
Franca ka marrë një goditje të rëndë para përballjes me Paraguain në 1/16 e finales së Kupës së Botës 2026, pasi Aurelien Tchouameni pritet të mungojë për shkak të një lëndimi në kofshë.
Mesfushori i Real Madridit ka qenë një nga lojtarët më të rëndësishëm të Didier Deschamps në këtë Botëror, duke qenë titullar në tri nga katër ndeshjet e zhvilluara deri më tani.
Sipas raportimit të “L'Equipe”, 26-vjeçari nuk do të jetë në dispozicion për sfidën ndaj Paraguait, ndërsa vendin e tij në formacion pritet ta zërë Manu Kone.
Franca siguroi kualifikimin në fazën eliminatore pasi e mbylli grupin I me pikë të plota, duke fituar të tri ndeshjet, para se të eliminonte Suedinë me rezultat të pastër 3-0 në 1/32 e finales.
Tashmë, "Gjelat" do të përballen me Paraguain të shtunën në Filadelfia, në kërkim të një vendi në çerekfinalet e Kupës së Botës.
Federata Franceze e Futbollit nuk ka reaguar ende zyrtarisht lidhur me raportimet për mungesën e Tchouamenit./Telegrafi/