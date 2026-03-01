Prindërit e viktimave nga zjarri në "Pulse": Nuk duam hakmarrje por drejtësi, fajtorët të ulen në bankën e të akuzuarve
Prindërit e viktimave në zjarrin tragjik në "Puls" thanë në marshin e ri "Marshimi për Engjëjt" këtë pasdite se nuk do të lejojnë që ata që janë përgjegjës për tragjedinë e fëmijëve të tyre t'i shpëtojnë drejtësisë, megjithëse, thonë ata, vetëm disa nga njerëzit e lidhur me tragjedinë janë ulur në bankën e të akuzuarve.
"Esenca është përgjegjësia. Është fakt që sot disa nga njerëzit e lidhur me tragjedinë janë ulur në bankën e të akuzuarve. Por është gjithashtu një fakt - një fakt i dhimbshëm, i pamohueshëm - se ka njerëz me pushtet, detyrime dhe përgjegjësi shumë më të mëdha, të cilët as nuk përfshihen. Njerëz që kishin detyrë të parandalonin, por nuk e parandaluan", tha Aleksandar Naunov, kryetar i Shoqatës së Qytetarëve "16 Mars 2025 Koçani".
Në një deklaratë për mediat, ai vuri në dukje se po njoftohet se një kolegj prokurorësh po thirret për një rishqyrtim dhe lirim të mundshëm të disa prej të pandehurve.
"Kolegjiumi (i prokurorëve) mund të shqyrtojë dokumente, por nuk mund të fshijë faktet, nuk mund të fshijë lëshimet, nuk mund të fshijë detyrat e dikujt që u injoruan. Nuk mund të fshijë mosveprimin e dikujt kur ishte çështje jete a vdekjeje", tha Naunov.
Sipas Naunovit, thelbi nuk është kush vrapoi, kush kishte frikë dhe kush shpëtoi, por kush kishte një detyrë dhe nuk e përmbushi atë.
"Ne nuk jemi këtu për hakmarrje. Ne jemi këtu për drejtësi. Për rend. Për një sistem që do të mbrojë fëmijët - jo një sistem që do t'i lërë ata të vdesin. Prindërit nuk dorëzohen kurrë. Mund të na lodhni, por nuk do të na thyeni. Mund të na vononi, por nuk do të na heshtni. E vërteta do të dalë në dritë", tha Naunov.