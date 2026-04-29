Pozat e Bleona Qeretit në “Zyrën Ovale” bëhen virale: Energji prej komandanteje para se të shqetësoheni...s'është Shtëpia e Bardhë
Këngëtarja shqiptare me famë ndërkombëtare Bleona Qereti ka publikuar një postim të ri në Instagram, i cili ka marrë menjëherë vëmendje të madhe dhe ka nxitur komente të shumta nga ndjekësit.
Bleona ka zgjedhur ta shoqërojë setin fotografik me një mbishkrim me humor dhe “vibra” të forta, duke shkruar: “Energji komandanteje supreme. Para se të bëni panik – bëni swipe right fotografive – është set, jo Shtëpia e Bardhë”.
Me këtë frazë, ajo ka kombinuar ironinë me një paraqitje “presidenciale”, duke e bërë të qartë se ambienti ku është realizuar fotosesioni vetëm e imiton atmosferën e Zyrës Ovale dhe jo se bëhet fjalë për Shtëpinë e Bardhë.
Në fotografitë e publikuara, Bleona shfaqet me një stil glam dhe të guximshëm. Ajo ka zgjedhur një fustan të zi, me prerje asimetrike në pjesën e sipërme dhe material me shkëlqim, ndërsa pamjen e ka kompletuar me vathë të gjatë, elegantë dhe një grim të theksuar, që e nxjerr në pah edhe më shumë paraqitjen e saj.
Në disa prej pozave, këngëtarja shfaqet e ulur pas një tavoline që të kujton “zyrën presidenciale”, ndërsa në të tjera relaksohet në kolltuk me këmbët e vendosura mbi tavolinë – një detaj që e forcon edhe më shumë idenë e postimit: vetëbesim, energji dhe një dozë satirë.
Foto: Bleona Qereti/Instagram
Postimi, përveç pamjeve, është vlerësuar edhe për mënyrën kreative se si Bleona e përdor rrjetin social për të krijuar narrativë dhe për të mbajtur gjallë vëmendjen e publikut. Fansat e saj e kanë komplimentuar për stilin e guximshëm, pozat dhe humorin, duke e cilësuar si “ikonike” dhe “pa frena” në mënyrën e saj të të shprehurit.
Bleona Qereti vazhdon kështu të jetë ndër figurat më të komentuar shqiptare në skenën ndërkombëtare, duke e kombinuar shpesh imazhin glam me mesazhe të drejtpërdrejta dhe një qasje të veçantë në rrjete sociale. /Telegrafi/
