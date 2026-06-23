Policia kanadeze u drejtohet kroatëve: Nuk lejohet përdorimi i cigareve elektronike në tribuna, marihuana lejohet në qytet
Kroacia luan kundër Panamasë në raundin e dytë të grupit të Kupës së Botës sonte pas mesnate, në orën 1:00 të mëngjesit të së mërkurës sipas kohës lokale.
Në ndeshjen e parë, Kroacia humbi ndaj Anglisë 4-2 në Dallas, ndërsa Panamaja u mposht nga Gana 1-0 në raundin e parë.
Përpara ndeshjes kundër Panamasë, policia kanadeze lëshoi rekomandime të posaçme për tifozët kroatë se si të sillen në vendet publike gjatë qëndrimit në Toronto para dhe pas ndeshjes, njoftoi Federata Kroate e Futbollit.
🚨 Kanadska policija izdala je posebne preporuke hrvatskim navijačima o ponašanju na javnim mjestima tijekom boravka u Torontu uoči i poslije utakmice Panama - #Hrvatska na @FIFAWorldCup 👇https://t.co/nwwXGOZ8C7
— HNS (@HNS_CFF) June 22, 2026
Konsumi i alkoolit
- Konsumi i alkoolit në vende publike është i ndaluar - pijet alkoolike në shishet e tyre origjinale nuk duhet të jenë të dukshme gjatë konsumimit
- Alkooli mund të konsumohet në një vend publik vetëm nëse pija alkoolike është në një shishe pa etiketë dhe të errët (p.sh. një shishe plastike ose alumini të errët pa etiketë)
- Alkooli mund të konsumohet në lokalet e hotelerisë dhe në tarracat e tyre, si dhe në zonat e tifozëve dhe përreth stadiumit dhe brenda vetë stadiumit, si dhe në tribuna nëse pija alkoolike është blerë në zonën e zonës së tifozëve dhe stadiumit,
- Alkooli lejohet të konsumohet vetëm jashtë në Trinity Bellwoods Park, ku tifozët janë planifikuar të mblidhen para se të shkojnë në stadium.
Konsumi i cigareve, cigareve elektronike dhe marihuanës
- Konsumi i marihuanës lejohet në hapësirat publike në qytet, ndërsa nuk lejohet në stadium,
- Konsumi i cigareve dhe cigareve elektronike nuk lejohet në tribunat e stadiumit. Do të ketë dhoma të veçanta në stadium ku do të lejohet pirja e duhanit dhe cigareve elektronike.
Përdorimi i piroteknikës
- Nuk lejohet përdorimi i mjeteve piroteknike (fishekzjarrë, raketa, petardë etj.). Nëse policia vepron ndaj një personi që përdor mjete piroteknike, ata mund të jenë penalisht përgjegjës,
- Për përdorimin e piroteknikës në stadium, autori i veprës penale do të arrestohet, ndalohet, gjobitet dhe ndoshta do të dëbohet nga vendi.
/Telegrafi/