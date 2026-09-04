Policia interviston Edi Kuçin pas incidentit me Joz Markun
Edi Kuçi, ish-banori i Big Brother VIP Kosova, është intervistuar sot pasdite nga Policia e Kosovës.
Lajmin për intervistimin e tij e ka konfirmuar Klan Kosova.
Intervistimi i Kuçit vjen pas zhvillimeve të reja lidhur me rastin, ndërsa Prokuroria Themelore e Pejës gjatë ditës ka kërkuar arrestimin e Joz Markut.
Prokurori kujdestar ka hapur me vetiniciativë rast penal ndaj Markut, nën dyshimin për veprën penale “Lëndim i lehtë trupor”.
Ndërkohë, Joz Marku ka reaguar lidhur me videon e incidentit, duke pretenduar se ajo nuk paraqet një ngjarje reale, por ka qenë pjesë e një skene aktrimi.
“Asgjë s’ka ndodhur, jemi aktorë, e kemi bërë vetë”, ka deklaruar ai.
Ngjarja ka marrë vëmendje të madhe ditët e fundit pas publikimit të videos, ndërsa zhvillimet ligjore vijojnë. /Telegrafi/